Завдав 17 ударів ножем: чоловіку, який вбив лікарку під час проходження ВЛК у Києві, повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

31-річному киянину повідомили про підозру у вбивстві лікарки військово-лікарської комісії.

Про це повідомила столична прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що чоловіка, який перебуває у розшуку у зв’язку з непроходженням ВЛК, доставили до позаштатної постійної військово-лікарської комісії №1 Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП для проходження медичного огляду 29 липня.

Його мала оглянути 55-річна лікарка-хірург.

"Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль та просив відпустити на кілька днів. Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Ніж чоловік мав з собою у сумці. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці", - йдеться в повідомленні.





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Його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3. ст. 367 КК, встановлюється яким чином чоловік пройшов у приміщення ВЛК з ножем.

Що передувало?

29 липня стало відомо, що чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку.

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