У Польщі затримали чоловіка за заклики вбити Зеленського, - ЗМІ
У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який публікував у соціальних мережах образливі дописи на адресу президента України Володимира Зеленського та відкрито закликав до його вбивства. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, затримання відбулося у четвер, 30 липня.
Речниця поліції Малопольського воєводства повідомила, що правоохоронці зібрали доказову базу щодо діяльності чоловіка в соціальних мережах. Після аналізу опублікованих матеріалів йому офіційно висунули обвинувачення.
Зокрема, чоловіка підозрюють у публічному підбурюванні до вчинення злочину вбивства, а також в образі президента України Володимира Зеленського.
Під час допиту, за даними поліції, затриманий визнав свою провину та висловив каяття.
За його словами, він діяв під впливом емоцій і тепер шкодує про свої публікації.
Кримінальне провадження перебуває під наглядом районної прокуратури в місті Мушина. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
На тлі цього інциденту польські ЗМІ нагадують, що напередодні, 29 липня, президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у польському Любліні. Там він провів переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час яких сторони обговорили питання безпеки, військової співпраці та подальшої підтримки України.
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