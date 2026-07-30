В Польше задержали мужчину за призывы убить Зеленского, — СМИ

В Польше правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину, который публиковал в социальных сетях оскорбительные сообщения в адрес президента Украины Владимира Зеленского и открыто призывал к его убийству. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, задержание произошло в четверг, 30 июля.

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Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства сообщила, что правоохранители собрали доказательную базу относительно деятельности мужчины в социальных сетях. После анализа опубликованных материалов ему официально предъявили обвинение.

В частности, мужчину подозревают в публичном подстрекательстве к совершению преступления — убийству, а также в оскорблении президента Украины Владимира Зеленского.

Во время допроса, по данным полиции, задержанный признал свою вину и выразил раскаяние.

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По его словам, он действовал под влиянием эмоций и теперь сожалеет о своих публикациях.

Уголовное производство находится под надзором районной прокуратуры в городе Мушина. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На фоне этого инцидента польские СМИ напоминают, что накануне, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в польском Люблине. Там он провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которых стороны обсудили вопросы безопасности, военного сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины.

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