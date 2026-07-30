Нанес 17 ножевых ударов: мужчине, убившему врача во время прохождения ВЛК в Киеве, сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

31-летнему киевлянину сообщили о подозрении в убийстве врача военно-медицинской комиссии.

Об этом сообщила столичная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Установлено, что мужчину, который находится в розыске в связи с непрохождением ВЛК, доставили в внештатную постоянную военно-медицинскую комиссию №1 Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП для прохождения медицинского осмотра 29 июля.

Его должна была осмотреть 55-летняя врач-хирург.

"По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его осмотрели тщательно, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. После того как мужчина понял, что его признают годным к службе, он нанес врачу около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. Нож мужчина имел при себе в сумке. Вследствие полученных травм женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.





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Его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается, каким образом мужчина проник в помещение ВЛК с ножом.

Что предшествовало?

29 июля стало известно, что мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-медицинской комиссии смертельно ранил ножом врача.

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