В ТЦК Киева мужчина с ножом напал на врача ВВК: врач погибла, ведется расследование. ФОТО (обновлено)
В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии смертельно ранил ножом врача. Нападавший задержан, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.
Нарушитель воинского учета был доставлен на ВВК
Представителями Национальной полиции в Подольский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки был доставлен нарушитель воинского учета, который не прошел военно-врачебную комиссию.
Как отметили, с целью устранения причины правонарушения он был направлен на прохождение ВВК в внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском районном в г. Киеве территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Нанес ножевые удары врачу
Около 15:30 во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга этот гражданин нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась.
Нападавший задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, ведутся следственные действия.
"Подчеркиваем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства гражданин будет привлечен к уголовной ответственности", — отметили в ТВК.
ОБНОВЛЕНИЕ
Позже в Нацполиции сообщили: 65-летняя врач-хирург получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.
Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанес врачу-хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки.
Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы".
Справочно сообщаем, что военно-врачебные комиссии — это гражданские учреждения, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных Сил Украины. Их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских сотрудников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конституція України. Стаття 28. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.