В ТЦК Киева мужчина с ножом напал на врача ВВК: врач погибла, ведется расследование. ФОТО (обновлено)

Фото: Нацполіція України

В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии смертельно ранил ножом врача. Нападавший задержан, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

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Нарушитель воинского учета был доставлен на ВВК

Представителями Национальной полиции в Подольский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки был доставлен нарушитель воинского учета, который не прошел военно-врачебную комиссию.

Как отметили, с целью устранения причины правонарушения он был направлен на прохождение ВВК в внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском районном в г. Киеве территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Нанес ножевые удары врачу

Около 15:30 во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга этот гражданин нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась.

Нападавший задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, ведутся следственные действия.

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"Подчеркиваем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства гражданин будет привлечен к уголовной ответственности", — отметили в ТВК.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже в Нацполиции сообщили: 65-летняя врач-хирург получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанес врачу-хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки.

Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы".

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Фото: Нацполіція України

Справочно сообщаем, что военно-врачебные комиссии — это гражданские учреждения, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных Сил Украины. Их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских сотрудников.

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