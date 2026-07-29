РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14937 посетителей онлайн
Новости Фото Угрозы сотрудникам ТЦК Нападение на врача в ТЦК
8 600 224

В ТЦК Киева мужчина с ножом напал на врача ВВК: врач погибла, ведется расследование. ФОТО (обновлено)

тцк
Фото: Нацполіція України

В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования как нарушителя воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии смертельно ранил ножом врача. Нападавший задержан, правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нарушитель воинского учета был доставлен на ВВК

Представителями Национальной полиции в Подольский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки был доставлен нарушитель воинского учета, который не прошел военно-врачебную комиссию.

Как отметили, с целью устранения причины правонарушения он был направлен на прохождение ВВК в внештатную военно-врачебную комиссию №1 при Подольском районном в г. Киеве территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Смотрите также: Мужчины в Черкассах совершили хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК, — Нацполиция. ВИДЕО

Нанес ножевые удары врачу

Около 15:30 во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга этот гражданин нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась.

Нападавший задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, ведутся следственные действия.

Читайте также: Конфликт с военнослужащими ТЦК в Черкассах: задержаны четверо подозреваемых

"Подчеркиваем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства гражданин будет привлечен к уголовной ответственности", — отметили в ТВК.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже в Нацполиции сообщили: 65-летняя врач-хирург получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанес врачу-хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки.

Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы".

Читайте также: Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время доставки в центр в Виннице: его задержали

У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК
Фото: Нацполіція України

Справочно сообщаем, что военно-врачебные комиссии — это гражданские учреждения, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных Сил Украины. Их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских сотрудников.

Смотрите также: Угрожал сотрудникам ТЦК ножом: в Харькове полиция задержала мужчину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27139) ТЦК (1263)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
То чого ти, ухилянтка, досі не в окопі? Бурятів в Іспанії чекаєш? Захищати України повинні усі громадяни, а не лише чоловіки. Пропагуєш своїм прикладом культ ухилянтства?
показать весь комментарий
29.07.2026 20:16 Ответить
+25
Вона йому -"Годен". А він- "Я ж психічно хворий" . Вона - " Доведи". А він реально і був хворий.
показать весь комментарий
29.07.2026 20:29 Ответить
+23
Примусове ВЛК - це кримінальний злочин. Максимум що може ТЦК - це покарати штрафом за відмову проходження ВЛК.
Конституція України. Стаття 28. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
показать весь комментарий
29.07.2026 20:21 Ответить

Загрузка...

 
 