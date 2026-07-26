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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время доставки в центр в Виннице: его задержали

ніж,нож

В Виннице мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК во время его доставки в ТЦК и СП. Нападавший был задержан, а пострадавшему оказана медицинская помощь.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

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Что рассказали в терцентре об инциденте?

В ТЦК заявили, что мужчина, который числился нарушителем воинского учета с 2025 года, совершил нападение на представителя группы оповещения. Инцидент произошел 25 июля.

"Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель воинского учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно высказывался в адрес военнослужащих, достал складной нож и нанес ранение одному из них", — говорится в сообщении.

Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Возбуждено уголовное дело 

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан в порядке, установленном действующим законодательством. Ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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Автор: 

Винница (781) Винницкая область (1224) нападение (2382) ТЦК (1259) Винницкий район (70)
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Топ комментарии
+17
Що в США, що в Канаді військового б посадили років на п'ять за те, що він застосував силу до цивільного
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26.07.2026 22:22 Ответить
+13
як вас там терплять, синяків?
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26.07.2026 22:24 Ответить
+11
так там не було поліції. ти чому в неділю бухаєш? завтра ж на роботу.
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26.07.2026 22:20 Ответить

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