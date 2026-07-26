Мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК во время доставки в центр в Виннице: его задержали

В Виннице мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК во время его доставки в ТЦК и СП. Нападавший был задержан, а пострадавшему оказана медицинская помощь.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

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Что рассказали в терцентре об инциденте?

В ТЦК заявили, что мужчина, который числился нарушителем воинского учета с 2025 года, совершил нападение на представителя группы оповещения. Инцидент произошел 25 июля.

"Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель воинского учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно высказывался в адрес военнослужащих, достал складной нож и нанес ранение одному из них", — говорится в сообщении.

Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Возбуждено уголовное дело

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан в порядке, установленном действующим законодательством. Ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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