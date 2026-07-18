Львовский ТЦК проверяет "возможное применение физического воздействия" в отношении мужчины во время мероприятий по оповещению
Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку в связи с инцидентом, произошедшим 17 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению.
Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Возможное физическое воздействие
"По факту обнародованного в СМИ инцидента, произошедшего 17 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению, в ходе которого на распространенных в сети видеозаписях зафиксировано возможное применение физического воздействия в отношении гражданина, руководством Львовского ОТЦК и СП назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ведется установление всех фактов и дается правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Полиция возбудила уголовное дело
В свою очередь, полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений гражданину.
По предварительной информации, 17 июля около 16:40 на площади Галицкой во время конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (Умышленное причинение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех его участников.
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