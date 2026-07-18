Львовский ТЦК проверяет "возможное применение физического воздействия" в отношении мужчины во время мероприятий по оповещению

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку в связи с инцидентом, произошедшим 17 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможное физическое воздействие

"По факту обнародованного в СМИ инцидента, произошедшего 17 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению, в ходе которого на распространенных в сети видеозаписях зафиксировано возможное применение физического воздействия в отношении гражданина, руководством Львовского ОТЦК и СП назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведется установление всех фактов и дается правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адвокат получила инвалидность после избиения в помещении ТЦК в Харькове: она обратилась в ЕСПЧ, - Лубинец. ФОТО

Полиция возбудила уголовное дело

В свою очередь, полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений гражданину.

По предварительной информации, 17 июля около 16:40 на площади Галицкой во время конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (Умышленное причинение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех его участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовский ТЦК начал служебную проверку после появления видео, на котором военный схватил женщину за горло. ВИДЕО