Львівський ТЦК перевіряє "можливе застосування фізичного впливу" до чоловіка під час заходів оповіщення

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через інцидент, який стався 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Можливий фізичний вплив

"За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту.

За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Адвокатка отримала інвалідність після побиття у приміщенні ТЦК у Харкові: вона звернулась до ЄСПЛ, - Лубінець. ФОТО

Поліція розпочала кримінальне провадження

Своєю чергою поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину.

За попередньою інформацією, 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський ТЦК почав службову перевірку після відео, де військовий схопив жінку за горло. ВIДЕО