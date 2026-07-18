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Новини Конфлікт із ТЦК
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Львівський ТЦК перевіряє "можливе застосування фізичного впливу" до чоловіка під час заходів оповіщення

Бійка з ТЦК у Львові

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через інцидент, який стався 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Можливий фізичний вплив

"За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту.

За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

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Поліція розпочала кримінальне провадження

Своєю чергою поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину.

За попередньою інформацією, 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.

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Автор: 

Львів (3332) Нацполіція (15856) ТЦК та СП (1291) Львівська область (2853) Львівський район (320)
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Топ коментарі
+16
Ну кого цікавлять ці службові бутафорські перевірки тцкашниками самих себе?
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18.07.2026 17:01 Відповісти
+15
Принижувати людей - називається "оповіщенням." Хочу побачити як будуть оповіщати тих самих оповіщувачів після війни.
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18.07.2026 17:06 Відповісти
+10
да навіщо це ? Головне зараз публікувати якій Зеля переможець та успішний президент
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18.07.2026 17:01 Відповісти

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