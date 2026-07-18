Львівський ТЦК перевіряє "можливе застосування фізичного впливу" до чоловіка під час заходів оповіщення
Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через інцидент, який стався 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.
Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Можливий фізичний вплив
"За фактом оприлюдненого в медіа інциденту, що трапився 17 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення, під час якого на поширених у мережі відеозаписах зафіксовано можливе застосування фізичного впливу до громадянина, керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначено службову перевірку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту.
За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства.
Поліція розпочала кримінальне провадження
Своєю чергою поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень громадянину.
За попередньою інформацією, 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій під час конфлікту між 34-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх її учасників.
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