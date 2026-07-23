Ранил ножом военнослужащего ТЦК и угрожал полицейскому: мужчину задержали в Харькове
В Слободском районе Харькова правоохранители с применением табельного огнестрельного оружия задержали мужчину, который находился в розыске и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности инцидента
Как отмечается, первый инцидент произошел еще 21 июля возле автовокзала на проспекте Аэрокосмическом. Совместная патрульная группа в составе полицейских и военнослужащих ТЦК и СП остановила мужчину для плановой проверки документов.
В ответ он достал нож, вел себя агрессивно, угрожал присутствующим и полицейскому, в частности применением насилия, и, воспользовавшись ситуацией, скрылся с места происшествия, сообщают в полиции.
Задержание и применение оружия
Утром 23 июля правоохранители обнаружили и разыскали беглеца в Слободском районе. При попытке задержать подозреваемого тот снова достал нож и оказал сопротивление:
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Злоумышленник успел нанести ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП.
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Пытался нанести ножевой удар сотруднику полиции.
"С целью пресечения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей полицейский, в соответствии с требованиями Закона Украины "О Национальной полиции", применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — заявили в пресс-службе.
Правовые последствия для нападавшего
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего гражданский долг). Продолжаются следственные действия.
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