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Новости Нападение на ТЦК Нападение на полицейских
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Ранил ножом военнослужащего ТЦК и угрожал полицейскому: мужчину задержали в Харькове

В Харькове задержали мужчину за нападение на военного ТЦК

В Слободском районе Харькова правоохранители с применением табельного огнестрельного оружия задержали мужчину, который находился в розыске и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента

Как отмечается, первый инцидент произошел еще 21 июля возле автовокзала на проспекте Аэрокосмическом. Совместная патрульная группа в составе полицейских и военнослужащих ТЦК и СП остановила мужчину для плановой проверки документов.

В ответ он достал нож, вел себя агрессивно, угрожал присутствующим и полицейскому, в частности применением насилия, и, воспользовавшись ситуацией, скрылся с места происшествия, сообщают в полиции.

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Задержание и применение оружия

Утром 23 июля правоохранители обнаружили и разыскали беглеца в Слободском районе. При попытке задержать подозреваемого тот снова достал нож и оказал сопротивление:

  • Злоумышленник успел нанести ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП.

  • Пытался нанести ножевой удар сотруднику полиции.

"С целью пресечения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей полицейский, в соответствии с требованиями Закона Украины "О Национальной полиции", применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — заявили в пресс-службе.

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Правовые последствия для нападавшего

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего гражданский долг). Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

нападение (2316) Нацполиция (17081) Харьков (7981) ТЦК (1240) Харьковская область (2969) Харьковский район (1021)
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Топ комментарии
+8
Як тцк калічить людей - так співробітник тцк, як отримає по сюрлу - так зразу військовослужбовець. Що за подвійні стандарти, журналістська спільното? Називайте як є, а не викручуйтесь як жаби з під колеса. Огиду ж викликає. Майте честь!
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23.07.2026 18:35 Ответить
+6
"для планової перевірки документів" - це превентивна міра і вона не може бути плановою. просто так закон заороняє перевіряти документи, навіть якщо дуже хочется.
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23.07.2026 18:31 Ответить
+5
хіба тітушня одягла військову форму і ловить людей, щоб нічого не отримувати ?
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23.07.2026 18:29 Ответить

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