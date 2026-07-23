Поранив ножем військовослужбовця ТЦК та погрожував поліціянту: чоловіка затримали у Харкові

У Слобідському районі Харкова правоохоронці із застосуванням табельної вогнепальної зброї затримали чоловіка, який перебував у розшуку та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Як зазначається, перший інцидент стався ще 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному. Спільна патрульна група у складі поліцейських та військовослужбовців ТЦК та СП зупинила чоловіка для планової перевірки документів.

У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, зокрема застосуванням насильства та, скориставшись ситуацією, втік з місця події, кажуть у поліції.

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Затримання та застосування зброї

Вранці 23 липня правоохоронці виявили та розшукали втікача у Слобідському районі. Під час спроби затримати підозрюваного той знову дістав ніж та чинив опір:

Зловмисник встиг завдати ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП;

Намагався вдарити ножем працівника поліції.

"З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію", застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу", — заявили у пресслужбі.

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Правові наслідки для нападника

Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок). Тривають слідчі дії.

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