Поранив ножем військовослужбовця ТЦК та погрожував поліціянту: чоловіка затримали у Харкові
У Слобідському районі Харкова правоохоронці із застосуванням табельної вогнепальної зброї затримали чоловіка, який перебував у розшуку та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Як зазначається, перший інцидент стався ще 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному. Спільна патрульна група у складі поліцейських та військовослужбовців ТЦК та СП зупинила чоловіка для планової перевірки документів.
У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, зокрема застосуванням насильства та, скориставшись ситуацією, втік з місця події, кажуть у поліції.
Затримання та застосування зброї
Вранці 23 липня правоохоронці виявили та розшукали втікача у Слобідському районі. Під час спроби затримати підозрюваного той знову дістав ніж та чинив опір:
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Зловмисник встиг завдати ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП;
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Намагався вдарити ножем працівника поліції.
"З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію", застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу", — заявили у пресслужбі.
Правові наслідки для нападника
Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок). Тривають слідчі дії.
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