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Новини Напад на ТЦК Напад на поліціянтів
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Поранив ножем військовослужбовця ТЦК та погрожував поліціянту: чоловіка затримали у Харкові

У Харкові затримали чоловіка за напад на військового ТЦК

У Слобідському районі Харкова правоохоронці із застосуванням табельної вогнепальної зброї затримали чоловіка, який перебував у розшуку та завдав ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Як зазначається, перший інцидент стався ще 21 липня поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному. Спільна патрульна група у складі поліцейських та військовослужбовців ТЦК та СП зупинила чоловіка для планової перевірки документів.

У відповідь він дістав ніж, поводився агресивно, погрожував присутнім та поліцейському, зокрема застосуванням насильства та, скориставшись ситуацією, втік з місця події, кажуть у поліції.

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Затримання та застосування зброї

Вранці 23 липня правоохоронці виявили та розшукали втікача у Слобідському районі. Під час спроби затримати підозрюваного той знову дістав ніж та чинив опір:

  • Зловмисник встиг завдати ножових поранень військовослужбовцю ТЦК та СП;

  • Намагався вдарити ножем працівника поліції.

"З метою припинення протиправних дій та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей поліцейський, відповідно до вимог Закону України "Про Національну поліцію", застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в ногу. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу", — заявили у пресслужбі.

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Правові наслідки для нападника

Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок). Тривають слідчі дії.

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Автор: 

напад (1261) Нацполіція (15862) Харків (6229) ТЦК та СП (1297) Харківська область (3028) Харківський район (1036)
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Топ коментарі
+16
Як тцк калічить людей - так співробітник тцк, як отримає по сюрлу - так зразу військовослужбовець. Що за подвійні стандарти, журналістська спільното? Називайте як є, а не викручуйтесь як жаби з під колеса. Огиду ж викликає. Майте честь!
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23.07.2026 18:35 Відповісти
+12
"для планової перевірки документів" - це превентивна міра і вона не може бути плановою. просто так закон заороняє перевіряти документи, навіть якщо дуже хочется.
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23.07.2026 18:31 Відповісти
+10
хіба тітушня одягла військову форму і ловить людей, щоб нічого не отримувати ?
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23.07.2026 18:29 Відповісти

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