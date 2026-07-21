Два псевдореабілітаційні центри викрито в Харкові: людей утримували силоміць і змушували працювати, а з родичів брали до 25 тис.грн щомісячно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці припинили діяльність двох псевдореабілітаційних центрів, де, за даними слідства, людей із наркотичною та алкогольною залежностями незаконно утримували, ізолювали від зовнішнього світу та змушували безоплатно працювати. Шістьом харків’янам повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури під час обшуків у двох приватних будинках у Слобідському та Салтівському районах звільнили людей, яких утримували проти їхньої волі.















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Що встановило слідство?

Як зазначається, мережа діяла близько п’яти років під виглядом благодійної організації, яка нібито допомагала людям із залежностями. У кожному будинку одночасно перебували від 20 до 60 осіб. Нових "пацієнтів" шукали серед людей із залежностями та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, а їхнім родичам обіцяли лікування, за яке щомісяця брали від 5 до 25 тисяч гривень.

"Натомість, за версією слідства, жодної медичної чи психологічної допомоги не надавали. У людей забирали документи, телефони та гроші, будинки були заґратовані й зачинені, а самих "пацієнтів" змушували працювати та вивчати релігійні тексти. За непокору їм погрожували та чинили психологічний тиск", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатор керував мережею, двоє спільників контролювали утримуваних, ще троє - колишні "пацієнти", які стали наглядачами.

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Підозри

Шістьом підозрюваним інкримінують незаконне позбавлення волі двох або більше осіб, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 146 КК України). Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваних під варту.