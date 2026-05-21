За трудову експлуатацію переселенця з Донеччини жителю Кропивницького загрожує до 8 років
У Кропивницькому правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого вважають причетним до трудової експлуатації переселенця з Донеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кіровоградська обласна прокуратура.
Що встановило слідство
За даними правоохоронців, 56-річний переселенець після втрати роботи залишився без засобів для існування, чим, за версією слідства, скористався підозрюваний.
Чоловік спочатку працював різноробочим, однак згодом фактично потрапив у трудову залежність.
Потерпілого поселили на території домоволодіння у Кропивницькому та змушували виконувати важку фізичну роботу.
Що змушували робити переселенця
За інформацією прокуратури, чоловік прибирав територію, встановлював бордюри, доглядав за деревами, прибирав за собаками та працював у гаражному кооперативі.
Правоохоронці стверджують, що за роботу він не отримував грошей, а на прохання про оплату йому погрожували фізичною розправою.
Слідство також встановило, що підозрюваний отримував оплату за виконану роботу, однак потерпілому коштів не передавав.
Що загрожує підозрюваному
Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.149 КК України – вербування людини з метою експлуатації з використанням обману та вразливого стану.
Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
таку підлість від "своїх".