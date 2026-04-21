Чоловік понад 20 років утримував людину у трудовому рабстві на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Львівській області викрили чоловіка, який понад 20 років тримав у трудовому рабстві людину.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, підзрюваний використовував уразливий стан чоловіка, який не мав постійного місця проживання та стабільного доходу, та завербував його з метою подальшої трудової експлуатації.

"Так, у період протягом більш ніж 20 років зловмисник примушував потерпілого безоплатно виконувати важкі фізичні роботи. При цьому чоловік проживав у неналежних умовах, без базових побутових зручностей. А також перебував у повній матеріальній та психологічній залежності від зловмисника.

Встановлено, що потерпілий мешкав в господарській будівлі, не призначеній для проживання. А в літній період підозрюваний переміщав його за межі населеного пункту – для виконання господарських робіт. У цей час чоловіка поселяли у металевий контейнер з антисанітарними умовами", - йдеться в повідомленні.

Побиття

У поліції зазначили, що для утримання контролю та якісно виконаної роботи підозрюваний застосовував фізичне та психологічне насильство. Зокрема, якщо виконана праця не задовольняла зловмисника, потерпілому неодноразово завдавалися тілесні ушкодження.

Внаслідок тривалої ізоляції та психологічного тиску чоловік не міг самостійно протидіяти зловмиснику. Окрім того, за 20 років трудової експлуатації потерпілому жодного разу не надавалась медична допомога. При цьому чоловік має низку хронічних захворювань і наразі перебуває під наглядом лікарів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у торгівлі людьми та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

