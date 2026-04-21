4 702 10

Чоловік понад 20 років утримував людину у трудовому рабстві на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Львівській області викрили чоловіка, який понад 20 років тримав у трудовому рабстві людину.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, підзрюваний використовував уразливий стан чоловіка, який не мав постійного місця проживання та стабільного доходу, та завербував його з метою подальшої трудової експлуатації.

Чоловік понад 20 років тримав людину у трудовому рабстві

"Так, у період протягом більш ніж 20 років зловмисник примушував потерпілого безоплатно виконувати важкі фізичні роботи. При цьому чоловік проживав у неналежних умовах, без базових побутових зручностей. А також перебував у повній матеріальній та психологічній залежності від зловмисника.

Встановлено, що потерпілий мешкав в господарській будівлі, не призначеній для проживання. А в літній період підозрюваний переміщав його за межі населеного пункту – для виконання господарських робіт. У цей час чоловіка поселяли у металевий контейнер з антисанітарними умовами", - йдеться в повідомленні.

Чоловік понад 20 років тримав людину у трудовому рабстві

Побиття

У поліції зазначили, що для утримання контролю та якісно виконаної роботи підозрюваний застосовував фізичне та психологічне насильство. Зокрема, якщо виконана праця не задовольняла зловмисника, потерпілому неодноразово завдавалися тілесні ушкодження.

Внаслідок тривалої ізоляції та психологічного тиску чоловік не міг самостійно протидіяти зловмиснику. Окрім того, за 20 років трудової експлуатації потерпілому жодного разу не надавалась медична допомога. При цьому чоловік має низку хронічних захворювань і наразі перебуває під наглядом лікарів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у торгівлі людьми та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Чоловік понад 20 років тримав людину у трудовому рабстві
Чоловік понад 20 років тримав людину у трудовому рабстві

Нацполіція (15613) рабство (68) Львівська область (2757)
Топ коментарі
Яке нехер клопотання ???
Мордой в пол і в металевий контейнер закрити разом з усім його кодлом і щоб там і здохли ці тварини жеручи один одного !
21.04.2026 09:37 Відповісти
Хай тепер гавнофеодал працює на зоні і виплачує бідоласі пенсію.
21.04.2026 09:39 Відповісти
Який жах! За 20 років,як би хотів звісно, можно втекти з Шоушенку! Безхатько жив у фермера,працював звісно...Комусь закортіло віддати земельку,або просто зробити "показник" роботи....Це,як про тих "нещасних" повій,якими "торгують" та вивозять за кордон...То,що цей ніщеброд зараз буде у каналізації жити бравих поліціянтів неклопоче....
21.04.2026 09:40 Відповісти
Яке нехер клопотання ???
Мордой в пол і в металевий контейнер закрити разом з усім його кодлом і щоб там і здохли ці тварини жеручи один одного !
21.04.2026 09:37 Відповісти
Хай тепер гавнофеодал працює на зоні і виплачує бідоласі пенсію.
21.04.2026 09:39 Відповісти
Наскільки позбавив волі цього нещасного,хай стільки й сам побуде в такому!!!!Ато 5 років дадуть,3 максимум перетопчеться,і піде додому
21.04.2026 09:43 Відповісти
Це якщо раб, на нього дасть покази. А якщо не дасть, то на цьому все
21.04.2026 09:47 Відповісти
Який жах! За 20 років,як би хотів звісно, можно втекти з Шоушенку! Безхатько жив у фермера,працював звісно...Комусь закортіло віддати земельку,або просто зробити "показник" роботи....Це,як про тих "нещасних" повій,якими "торгують" та вивозять за кордон...То,що цей ніщеброд зараз буде у каналізації жити бравих поліціянтів неклопоче....
21.04.2026 09:40 Відповісти
ПРацював в Херсонській області, в двотисячних. Там такого було повно. Фермери один одному, продавали рабів
21.04.2026 09:43 Відповісти
Що за законодавство? Утримував 20 років а сяде на 12 максимум? Це вже шапіто чи ще ні?
21.04.2026 10:20 Відповісти
Вам, дурням, расскажи любую "дичь" и вы будете кричать - " Расстрелять всех", потом будете гудносить - " Мы не знали нас власть обманывала!"
21.04.2026 10:48 Відповісти
💯
21.04.2026 11:06 Відповісти
добрі закони в Україні для злочінців ...на рудникі цього власника покидька ,шоб познав ціну життя,як шо виживе ...
21.04.2026 10:38 Відповісти
 
 