Мужчина более 20 лет удерживал человека в трудовом рабстве на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области разоблачили мужчину, который более 20 лет удерживал человека в условиях трудового рабства.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Что известно?

По данным следствия, подозреваемый использовал уязвимое положение мужчины, у которого не было постоянного места жительства и стабильного дохода, и завербовал его с целью дальнейшей трудовой эксплуатации.

"Так, в течение более чем 20 лет злоумышленник заставлял потерпевшего бесплатно выполнять тяжелые физические работы. При этом мужчина проживал в ненадлежащих условиях, без базовых бытовых удобств. А также находился в полной материальной и психологической зависимости от злоумышленника.

Установлено, что потерпевший проживал в хозяйственной постройке, не предназначенной для проживания. А в летний период подозреваемый вывозил его за пределы населенного пункта – для выполнения хозяйственных работ. В это время мужчину размещали в металлическом контейнере с антисанитарными условиями", – говорится в сообщении.

Избиения

В полиции отметили, что для поддержания контроля и качественного выполнения работы подозреваемый применял физическое и психологическое насилие. В частности, если выполненная работа не удовлетворяла злоумышленника, потерпевшему неоднократно наносились телесные повреждения.

В результате длительной изоляции и психологического давления мужчина не мог самостоятельно противостоять злоумышленнику. Кроме того, за 20 лет трудовой эксплуатации пострадавшему ни разу не оказывалась медицинская помощь. При этом мужчина страдает рядом хронических заболеваний и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в торговле людьми и вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

