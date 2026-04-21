Мужчина более 20 лет удерживал человека в трудовом рабстве на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Во Львовской области разоблачили мужчину, который более 20 лет удерживал человека в условиях трудового рабства.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, подозреваемый использовал уязвимое положение мужчины, у которого не было постоянного места жительства и стабильного дохода, и завербовал его с целью дальнейшей трудовой эксплуатации.
"Так, в течение более чем 20 лет злоумышленник заставлял потерпевшего бесплатно выполнять тяжелые физические работы. При этом мужчина проживал в ненадлежащих условиях, без базовых бытовых удобств. А также находился в полной материальной и психологической зависимости от злоумышленника.
Установлено, что потерпевший проживал в хозяйственной постройке, не предназначенной для проживания. А в летний период подозреваемый вывозил его за пределы населенного пункта – для выполнения хозяйственных работ. В это время мужчину размещали в металлическом контейнере с антисанитарными условиями", – говорится в сообщении.
Избиения
В полиции отметили, что для поддержания контроля и качественного выполнения работы подозреваемый применял физическое и психологическое насилие. В частности, если выполненная работа не удовлетворяла злоумышленника, потерпевшему неоднократно наносились телесные повреждения.
В результате длительной изоляции и психологического давления мужчина не мог самостоятельно противостоять злоумышленнику. Кроме того, за 20 лет трудовой эксплуатации пострадавшему ни разу не оказывалась медицинская помощь. При этом мужчина страдает рядом хронических заболеваний и в настоящее время находится под наблюдением врачей.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в торговле людьми и вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Мордой в пол і в металевий контейнер закрити разом з усім його кодлом і щоб там і здохли ці тварини жеручи один одного !