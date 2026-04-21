Мужчина более 20 лет удерживал человека в трудовом рабстве на Львовщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области разоблачили мужчину, который более 20 лет удерживал человека в условиях трудового рабства.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, подозреваемый использовал уязвимое положение мужчины, у которого не было постоянного места жительства и стабильного дохода, и завербовал его с целью дальнейшей трудовой эксплуатации.

"Так, в течение более чем 20 лет злоумышленник заставлял потерпевшего бесплатно выполнять тяжелые физические работы. При этом мужчина проживал в ненадлежащих условиях, без базовых бытовых удобств. А также находился в полной материальной и психологической зависимости от злоумышленника.

Установлено, что потерпевший проживал в хозяйственной постройке, не предназначенной для проживания. А в летний период подозреваемый вывозил его за пределы населенного пункта – для выполнения хозяйственных работ. В это время мужчину размещали в металлическом контейнере с антисанитарными условиями", – говорится в сообщении.

Избиения

В полиции отметили, что для поддержания контроля и качественного выполнения работы подозреваемый применял физическое и психологическое насилие. В частности, если выполненная работа не удовлетворяла злоумышленника, потерпевшему неоднократно наносились телесные повреждения.

В результате длительной изоляции и психологического давления мужчина не мог самостоятельно противостоять злоумышленнику. Кроме того, за 20 лет трудовой эксплуатации пострадавшему ни разу не оказывалась медицинская помощь. При этом мужчина страдает рядом хронических заболеваний и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в торговле людьми и вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Яке нехер клопотання ???
Мордой в пол і в металевий контейнер закрити разом з усім його кодлом і щоб там і здохли ці тварини жеручи один одного !
21.04.2026 09:37 Ответить
Хай тепер гавнофеодал працює на зоні і виплачує бідоласі пенсію.
21.04.2026 09:39 Ответить
Який жах! За 20 років,як би хотів звісно, можно втекти з Шоушенку! Безхатько жив у фермера,працював звісно...Комусь закортіло віддати земельку,або просто зробити "показник" роботи....Це,як про тих "нещасних" повій,якими "торгують" та вивозять за кордон...То,що цей ніщеброд зараз буде у каналізації жити бравих поліціянтів неклопоче....
21.04.2026 09:40 Ответить
21.04.2026 09:37 Ответить
21.04.2026 09:39 Ответить
Наскільки позбавив волі цього нещасного,хай стільки й сам побуде в такому!!!!Ато 5 років дадуть,3 максимум перетопчеться,і піде додому
21.04.2026 09:43 Ответить
Це якщо раб, на нього дасть покази. А якщо не дасть, то на цьому все
21.04.2026 09:47 Ответить
21.04.2026 09:40 Ответить
ПРацював в Херсонській області, в двотисячних. Там такого було повно. Фермери один одному, продавали рабів
21.04.2026 09:43 Ответить
Що за законодавство? Утримував 20 років а сяде на 12 максимум? Це вже шапіто чи ще ні?
21.04.2026 10:20 Ответить
Вам, дурням, расскажи любую "дичь" и вы будете кричать - " Расстрелять всех", потом будете гудносить - " Мы не знали нас власть обманывала!"
21.04.2026 10:48 Ответить
💯
21.04.2026 11:06 Ответить
добрі закони в Україні для злочінців ...на рудникі цього власника покидька ,шоб познав ціну життя,як шо виживе ...
21.04.2026 10:38 Ответить
 
 