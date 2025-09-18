Вербували та експлуатували громадян Узбекистану: На Київщині викрито групу осіб на чолі з громадянином КНР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано двох громадянин Китаю, громадянина Узбекистану та українку, які організували вербування та переміщення 13 громадян Узбекистану з метою їхньої подальшої трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови.

Потерпілих підшукували за межами України та переміщували на територію Київщини для використання у примусовій праці для отримання прибутку.

Для контролю використовували примус та обмеження свободи пересування, що свідчить про експлуатаційний характер дій. Людей принижували до межі: навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували.

"17 вересня 2025 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та господарськими об’єктами підозрюваних. Виявлено приміщення, де в нелюдських умовах утримувалися 13 громадян Узбекистану, документи, кошти та транспортні засоби", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що чотирьом затриманим повідомлено про підозру в особливо тяжкому злочині та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.










