Вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном: В Одесі затримали іноземця, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі затримали 30-річного іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Йому вже повідомлено про підозру та загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.



"Злочинні дії 30-річного громадянина сусідньої країни, який нині мешкає в Одесі, викрили та задокументували працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно із слідчими відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1", - йдеться в повідомленні.



Встановлено, що іноземець розмістив в одній із місцевих груп популярного месенджеру оголошення про пошук жінок на високооплачувану роботу за кордоном, а саме - так звані робочі "не тривалі тури" до однієї з європейських країн.

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Задокументовано як "роботодавець" підшукав для вербування та подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які перебували у вразливому стані та опинилися в скрутному матеріальному становищі.



"Під час листування з жінками зловмисник повідомляв, що вони матимуть гарні умови роботи за кордоном, проживатимуть в орендованій квартирі та отримуватимуть 250-300 євро за годину праці. За умовами "працевлаштування", половину з цих грошей дівчата мали віддавати, а от заробіток за додаткові послуги лишати собі. Про те, що майбутня робота буде пов’язана із наданням сексуальних послуг, чоловік розповідав лише при особистих зустрічах, неодноразово наголошуючи, що через своє становище вони не знайдуть кращого "заробітку"", - розповіли в поліції.

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Іноземця затримали в одному з районів Одеси, де він зустрівся з двома завербованими жінками, яких він от-от мав відправити автобусом "на заробітки" за кордон. Виїзд інших співвітчизниць планувався пізніше.

Як речові доказів слідчі вилучили у фігуранта мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій.



Повідомляється, що чоловік затриманий у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема вчиненому повторно та з переміщенням людей. Його дії кваліфіковані частинами 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.