УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Фото Сексуальна експлуатація
1 650 3

Вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном: В Одесі затримали іноземця, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі затримали 30-річного іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Йому вже повідомлено про підозру та загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"Злочинні дії 30-річного громадянина сусідньої країни, який нині мешкає в Одесі, викрили та задокументували працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно із слідчими відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що іноземець розмістив в одній із місцевих груп популярного месенджеру оголошення про пошук жінок на високооплачувану роботу за кордоном, а саме - так звані робочі "не тривалі тури" до однієї з європейських країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Утримували понад 30 жінок та примушували надавати секс-послуги: На Київщині викрили розважальний клуб. ФОТОрепортаж

Сексуальна експлуатація

Задокументовано як "роботодавець" підшукав для вербування та подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які перебували у вразливому стані та опинилися в скрутному матеріальному становищі.

"Під час листування з жінками зловмисник повідомляв, що вони матимуть гарні умови роботи за кордоном, проживатимуть в орендованій квартирі та отримуватимуть 250-300 євро за годину праці. За умовами "працевлаштування", половину з цих грошей дівчата мали віддавати, а от заробіток за додаткові послуги лишати собі. Про те, що майбутня робота буде пов’язана із наданням сексуальних послуг, чоловік розповідав лише при особистих зустрічах, неодноразово наголошуючи, що через своє становище вони не знайдуть кращого "заробітку"", - розповіли в поліції.

Читайте: Українці стали жертвами торгівлі людьми у Фінляндії

Іноземця затримали в одному з районів Одеси, де він зустрівся з двома завербованими жінками, яких він от-от мав відправити автобусом "на заробітки" за кордон. Виїзд інших співвітчизниць планувався пізніше.

Сексуальна експлуатація

Як речові доказів слідчі вилучили у фігуранта мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій.

Повідомляється, що чоловік затриманий у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема вчиненому повторно та з переміщенням людей. Його дії кваліфіковані частинами 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Автор: 

Одеса (5447) Одеська область (3201) Нацполіція (15151) торгівля людьми (212) Одеський район (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Національність злочинця не вказують, але, швидше за все, це може бути представник однієї сонячної республіки, яка торгувала *********** за часів совка. Одеса є одним з їхніх осередків для здійснення бурхливої кримінальної діяльності.
показати весь коментар
03.04.2025 15:42 Відповісти
ну от поясніть, будь ласка. хтось каже жінці: "поїдеш за кордон торгувати цюцюркою?" вона відповідає: "так". за що карати? чолов"яга вивозить з країни ідіоток, які на наступних виборах знов будуть голосувати за "парня з народу", "нове обличчя".
показати весь коментар
03.04.2025 16:49 Відповісти
ті шлюхі і прастітути малолєтні самі їдуть туди, і добре знають чим вони там будуть займаться, при чьому всі! з всього СНГ, якщо їбальнічьок хочь трохі сімпатічний.
спермоглоти з УА і РФ в топі, а чого того шо отакі "країни мрій" створили висеркі при владі.
показати весь коментар
03.04.2025 17:14 Відповісти
 
 