УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 618 58

Утримували понад 30 жінок та примушували надавати секс-послуги: На Київщині викрили розважальний клуб. ФОТОрепортаж

В одному з розважальних клубів Київської області злочинна група силою утримувала понад 30 жінок, яких запрошували на роботу танцівницями, та погрозами змушувала їх надавати сексуальні послуги клієнтам. 

Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили керівників та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми - починаючи від організації та адміністрування і закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них - іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Зазначається, що ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам.

Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вербував українців для перевезення нелегалів до країн ЄС: викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини викрила торгівлю людьми у розважальному клубі

У приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів провели низку обшуків, під час яких вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази злочинної групи. 

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.

Фігурантам обиратимуть запобіжні заходи, а згодом іншим учасникам також готуються оголосити про підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заважав влаштувати особисте життя": у Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати 2-річного сина за 1 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Київщини викрила торгівлю людьми у розважальному клубі
Поліція Київщини викрила торгівлю людьми у розважальному клубі

Автор: 

Київська область (4195) Нацполіція (15439) торгівля людьми (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Всі організатори призовного віку. А ТЦК ходять інвалідів ловлять. Треба по таких злачних містах ходити, а не по ринках та генделиках
показати весь коментар
21.01.2025 17:44 Відповісти
+22
ще хочуть сказати що мусора про клуб не чули
показати весь коментар
21.01.2025 17:55 Відповісти
+21
А наївні "дєфачькі" щиро вірили, що їх запрошують до балєтної школи...
"Била я бєлашвейкой
І шила ґладью.
Пашла в балєт работать
І стала... балєрінай"

Зрозуміло, що дівчат примусили свідчити про "примус", інакше строк...
показати весь коментар
21.01.2025 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їй Богу,не здивуюся, що це знову Біла Церква. На жаль
показати весь коментар
21.01.2025 17:40 Відповісти
ще хочуть сказати що мусора про клуб не чули
показати весь коментар
21.01.2025 17:55 Відповісти
Вони (мусора) думали, що в цьому клубі поацюють гуртки - шаховий там, в'язання... Танці під радіолу...
показати весь коментар
21.01.2025 23:04 Відповісти
Викривають тих хто не поділився. Мусори завжди кришували і проституцію і наркотрафік, і зброю, і гральний бізнес. Останній вже не кришують, але Космолот який зараз легально працює завдяки законодавству- це і був завжди бізнес авакова
показати весь коментар
23.01.2025 13:58 Відповісти
Ні, просто поміняли правила. Півроку працюють, а потім їх садять і це правильно!
показати весь коментар
08.08.2025 16:06 Відповісти
А наївні "дєфачькі" щиро вірили, що їх запрошують до балєтної школи...
"Била я бєлашвейкой
І шила ґладью.
Пашла в балєт работать
І стала... балєрінай"

Зрозуміло, що дівчат примусили свідчити про "примус", інакше строк...
показати весь коментар
21.01.2025 17:43 Відповісти
Училась я в культурном институти фути-нути, блин
Умела даже музыку играть
И сам учитель музыки, Лагутин Сидор Палыч, блин
Любил со мною ноты повторять.
Принуждением бабу заставить полы мыть можно, но никто не будет деньги платить если баба из под палки ........
Доброго дня,шановный пан Коцький
показати весь коментар
21.01.2025 20:56 Відповісти
Cześć, пане Сергію.
показати весь коментар
21.01.2025 22:56 Відповісти
Всі організатори призовного віку. А ТЦК ходять інвалідів ловлять. Треба по таких злачних містах ходити, а не по ринках та генделиках
показати весь коментар
21.01.2025 17:44 Відповісти
начальсто по таким місцям ходить, навіть не вилазить звідти. тому й кришують тих підорів.
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
Не переймайтесь. Думаю, що місцеве керівництво і тцк, і мвс регулярно відвідували той заклад. Навіть по інтер'єру видно, що заклад орієнтований не на тракториста чи слюсаря.
показати весь коментар
21.01.2025 18:12 Відповісти
Мушу відмітити що часи змінюються. Вже десь в 2018 хороший пліточнік заробляв в Києві як джун-мідл (залежно від спеціалізації) айтішнік. Звісно фізичний труд vs розумовий, але суть не в тому а в оплаті труда
показати весь коментар
23.01.2025 14:01 Відповісти
Ти думаєш щоб плитку покласти розуму не потрібно?
показати весь коментар
08.08.2025 16:07 Відповісти
ТА ДЕ ТАМ,ІНВАЛІДИ!
показати весь коментар
21.01.2025 18:16 Відповісти
ТЦК так як вона зараз працюе це і е рекет
показати весь коментар
21.01.2025 18:38 Відповісти
у них бронь
показати весь коментар
21.01.2025 21:19 Відповісти
А. У них же підприємство критичної інфраструктури... Я й забув...
показати весь коментар
21.01.2025 21:28 Відповісти
***** и тут умудрились ТЦК упомянуть, статья о клубе, где жохались, причем здесь ТЦК?
Какая-то мания преследования.
Новость о сексе, вот его здесь и нужно обсуждать
показати весь коментар
22.01.2025 00:02 Відповісти
Заброньовані? Ну ті, що утримували?
показати весь коментар
21.01.2025 17:51 Відповісти
А, здогадався, їм ще не виповнилося 26 років!
показати весь коментар
21.01.2025 17:52 Відповісти
Но как? Как вы догадались? А, я понял. Вам редактор подсказал.
Двое из них - иностранцы. Источник: https://censor.net/ru/p3531493
показати весь коментар
21.01.2025 21:01 Відповісти
А решта? Інопланєтянє ? Та і ті двоє іноземців мабуть з «солнечнава кавказа»
показати весь коментар
21.01.2025 22:56 Відповісти
-Силою утримували ??????? Шото не видно цепей и кандалов .........
показати весь коментар
21.01.2025 17:54 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 18:11 Відповісти
Легалізуйте тоді ще продаж героїну в школах - це ж теж податки в бюджет, хіба ні? Наркотики ж все одно завжди будуть.
І проституція буде. Але є різниця. Бо коли легалізовують притони - цих притонів стає в рази більше, бо це вже сприймають як "норму". Відповідно, також, зростає і кількість супутніх злочинів, як от торгівля людьми, залучення неповнолітніх, наркоторгівля.
Але зараз, ви хоча б можете навести на будь-який притон поліцію, прокуратуру і т.д., і ті змушені будуть хоч якось реагувати. А в разі т.зв. легалізації - реагувати вже перестануть, бо завжди можна буде показати "справку", що от, мовляв, дивіться "у нас все легально", а що за тим "легально", ще купа нелегального, що там когось, під цим "прикриттям легальності", вже дійсно утримують силою, накачують наркотою - то вже всім байдуже, очі заплющили - і цього "немає".
Бо скільки такої статистики навіть в ЄС - нікого не хвилює. Ми, може, хтось серйозно думає, що кримінал зникне?
І зрештою, любителям борделів питання: чи відправили б вони своїх дочку, сестру, матір, сина, туди - "робити"? І чи жили б з тих грошей самі? Ну, це ж бо легально? Хай кожен дасть собі чесну відповідь, перед тим, як казати за легалізацію.
показати весь коментар
21.01.2025 18:14 Відповісти
ото завдяки таким чистоплюям кримінал і процвітає.
показати весь коментар
21.01.2025 18:37 Відповісти
Надання інтимних (сексуальних) послуг в Україні повинно бути легалізоване, якщо Україна планує стати повноцінним членом ЄС. В країнах ЄС уряди та громадяни не дурніші наших, і вже давно прийшли до рішення про безальтернативну легалізацію цього виду діяльності, згідно відповідного законодавства, з оплатою податків і соціального забезпечення легальних працівників.
"Моральні застереження", щодо родичів - жінок, яких "відправлять до борделів" є улюбленим маніпулятивним прийомом тих, хто особисто зацікавлений у продовженні отримання величезних прибутків від цього нелегального в Україні бізнесу, його подальшого збереження в нелегальному статусі.
Прозорі та легальні, законні правила гри у сфері надання інтимних послуг захищатимуть людей від експлуатації бандитами та перевертнями у погонах.
показати весь коментар
21.01.2025 18:58 Відповісти
Україна нікому і нічого тут не винна. І за легалізацію виступають тут ті, хто хоче, замість вирішувати економічні проблеми країни, відправити тупо всіх українців "на панель" та заробляти на цьому, перетворивши Україну на міжнародний секс-бордель - бідну країну масованоно "секс-туризму", на зразок Таїланду чи ще чогось.
Нажаль, нікого легалізація не захищає, лише збільшує проблему. Та й про якусь "турботу" тут теж мови немає.
В проституцію йдуть не від доброго життя. І "професійний вік" в цій царині надто короткий, щоби заробити собі бодай якусь пристойну пенсію чи ще щось - натомість, людина втрачає тільки час, кваліфікацію та будь-яку здатність та бажання до нормальної роботи в подальшому. Перспектива проститутки, в більшості, в кращому разі - це низькокваліфікована праця, і це не рахуючи, почасти, супутніх проблем з алкоголем та наркотиками, профдеформацію психіки, захворювання ВІЛ-ом чи гепатитом, іншими захворюваннями, відрази до чоловіків та, в більшості, просто неможливісті побудувати в подальшому нормальні стосунки чи сім'ю.
Але, так, різні "благодійники" інколи роздають вам безкоштовні презервативи. Звичайно.

Нормалізація ставлення до людини, до жінки, як до "шматка м'яса" в західних розвинутих суспільствах вже призвела до того, що там інститут сім'ї вже просто девальвує, і тепер ці забезпечені розвинені суспільства зі стабільною економікою та відсутністю потрясінь (на відміну від тої ж України), внаслідок їхньої ж власної культурної та соціальної політики, просто-напросто вимирають, а їх самих, поступово заміщують мігранти з країн "третього світу", котрі, почасти, не мають ані кваліфікацій, ані бажання інтегруватися та підтримувати цінності суспільства, яке їх до себе пустило, натомість - лише споживають "соціалку", та множать кримінал.
Так, в тих суспільствах закладений добрий базис попередніми поколіннями та їхньою, попередніх поколінь, невтомною кваліфікованою працею, і це, поки що, ті суспільства тримає на плаву та в достатку. Зрештою, туди поки ще їдуть кваліфіковані мігранти з тої ж України (та ще й дітей із собою везуть) і це також їм допомагає.
Але їхнє суспільство старіє і заміщується, втрачає якість, поступово девальвує людський капітал, а власне населення старіє. Багато ж молодих кваліфікованих європейців їдуть в пошуках кращої долі з ЄС до інших країн, накшталт тієї ж Австралії чи США, і з наростанням внутрішніх протеріч та економічних проблем в ЄС, ця тенденція лише зростає, останні 20 років стара Європа, фактично, знаходиться в стагнації внаслідок своєї ж попередньої культурної, економічної, демографічної та соціальної політики. І ці проблеми вже актуалізувались і далі будуть тільки наростати.
показати весь коментар
22.01.2025 09:12 Відповісти
Микола Блохер, а ти хто по національності. У мене є підозріння на рахунок твоєї національності.
показати весь коментар
07.04.2025 19:30 Відповісти
Від Адама з Євою, а ти, Френку? В мене теж є сумніви, щодо твого генотипу.
показати весь коментар
07.04.2025 23:24 Відповісти
как можно кого-то отправить на работу куда-то? бред несете.
давно надо легализовать, если мадам хочет своей пиписькой торговать, то в чем проблема?
грузчики тоже своим телом торгуют, грузы носят и ниче
в чем проблема? кассовый поставили и вперед, это их выбор, как и где им зарабатывать, ханжеством не надо прикрываться
показати весь коментар
21.01.2025 19:18 Відповісти
Проблема в тому, що більшість суспільства сприймає за "норму". Якщо ви вважаєте це за норму, то суспільство деградує спочатку морально, а згодом, впевнено починає вироджуватись і вимирати фізично також.

Зрештою, проституція була завжди. Але є різниця між тим, чи вважає більшість суспільства нормою вчитися та наполегливо працювати, здобувати фах, підвищувати власну компетенцію та кваліфікацію, а чи вважає за "норму", замість цього, просто торгувати собою як м'ясом, не здобуваючи жодного фаху, чи розвитку, чи ще чогось.
Ставлення суспільства - ось ключова різниця.
показати весь коментар
22.01.2025 09:21 Відповісти
Причем здесь какие-то нормы, не нормы, общество, какая-то деградация?
Космические корабли бороздящие просторы космоса еще приведите как аргумент. Секс, это обычный процесс размножения Вас как животного. У некоторых самок человеческого рода слабые когнитивные способности, что зарабатывать головой, условно, но достаточно привлекательные внешние формы для самцов человека разумного, вот и нашли способ зарабатывать себе на пищу таким способом, вот и все. Они же добровольно там трудятся и весьма неплохо зарабатывают
Те, кто поумнее, помоложе и посимпатичнее трудятся на OnlyFans, где зарабатывают от 3 000 до 50 000 у.е. в месяц.. В сети достаточно их интервью, где они рассказывают, как им нравится их "работа". И внимание и деньги сразу, все как они хотят
показати весь коментар
22.01.2025 09:49 Відповісти
За комерційну проституцію - відповідальність, за побутову нічого, бо сімейні цінності, цирк якийсь.
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
Кто-то из начальства подцепил.
Вот и решил(и) прикрыть лавочку "услуг под принуждением".
показати весь коментар
21.01.2025 18:12 Відповісти
ПРИМІЩЕННЯ НА САРАЙ ЧИ ТЮРМУ НЕ СХОЖЕ,
ХТО КРИШУВАВ?????
показати весь коментар
21.01.2025 18:18 Відповісти
Пишуть що Палатний ...
показати весь коментар
21.01.2025 18:30 Відповісти
А в ТЦК не видите дії фігурантів кваліфікували за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми)
показати весь коментар
21.01.2025 18:42 Відповісти
ходят и что в этом такого?
обычная пиписька там, просто за деньги, а не за ресторан, такси и цветы с алкоголем
показати весь коментар
21.01.2025 19:21 Відповісти
Це було давно --в 70-х роках. Розповідав інструктор цк кпрс----------при цк був відділ, куди влаштовувалися випускниці інязу для обслуговування іноземних делегацій. Заробітна була 200 руб. та ще подарунки. Я спитала----а що потім було з цими дівчатами----------з ними одружувалися інструктори цк-----------і гроші є і досвід.-------------Ми тоді були молодими викладачами медінституту, заробітна 105 руб. і ніяких подарунків.
показати весь коментар
21.01.2025 23:00 Відповісти
хтось вірить що їх примушували??? тупо не поділились з ментами
показати весь коментар
21.01.2025 19:01 Відповісти
Почитай про банду сутинерів "сусліка".
показати весь коментар
08.08.2025 16:05 Відповісти
Давно пора легализовать - поставить кассовые и вперед. Не вижу никаких проблем.
Обычный бизнес.
показати весь коментар
21.01.2025 19:22 Відповісти
"...поставить кассовые и вперед..."
А взад?
показати весь коментар
21.01.2025 23:01 Відповісти
об этом нужно будет договариваться отдельно, это допуслуга, не каждая будет оказывать
показати весь коментар
21.01.2025 23:57 Відповісти
Назовіть клієнтів, поімено
показати весь коментар
21.01.2025 19:50 Відповісти
Проституцию давно пора узаконить и открыто брать налоги с компаний которые это организовывают. Лицензия и каждый месяц медкомиссия. Да. С этого то же будут брать взятки. Но все будет открыто и государство получит налоги. Все это запретилово только плодит коррупцию. Проституцию и марихуану надо легализовать. Алкоголь и никотин это то же наркотики. При чем алкоголь опасней марихуаны. Но государство не стесняется получать с алкоголя прибыль. Так почему коса нашла на камень в случае с марихуаной?
показати весь коментар
21.01.2025 21:52 Відповісти
Знову ці кавказоїди! Пора їх гнати з України.
показати весь коментар
08.08.2025 16:11 Відповісти
 
 