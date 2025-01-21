Утримували понад 30 жінок та примушували надавати секс-послуги: На Київщині викрили розважальний клуб. ФОТОрепортаж
В одному з розважальних клубів Київської області злочинна група силою утримувала понад 30 жінок, яких запрошували на роботу танцівницями, та погрозами змушувала їх надавати сексуальні послуги клієнтам.
Про це повідомили в поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці встановили керівників та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми - починаючи від організації та адміністрування і закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них - іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.
Зазначається, що ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам.
Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.
У приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів провели низку обшуків, під час яких вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази злочинної групи.
Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.
Фігурантам обиратимуть запобіжні заходи, а згодом іншим учасникам також готуються оголосити про підозри.
І проституція буде. Але є різниця. Бо коли легалізовують притони - цих притонів стає в рази більше, бо це вже сприймають як "норму". Відповідно, також, зростає і кількість супутніх злочинів, як от торгівля людьми, залучення неповнолітніх, наркоторгівля.
Але зараз, ви хоча б можете навести на будь-який притон поліцію, прокуратуру і т.д., і ті змушені будуть хоч якось реагувати. А в разі т.зв. легалізації - реагувати вже перестануть, бо завжди можна буде показати "справку", що от, мовляв, дивіться "у нас все легально", а що за тим "легально", ще купа нелегального, що там когось, під цим "прикриттям легальності", вже дійсно утримують силою, накачують наркотою - то вже всім байдуже, очі заплющили - і цього "немає".
Бо скільки такої статистики навіть в ЄС - нікого не хвилює. Ми, може, хтось серйозно думає, що кримінал зникне?
І зрештою, любителям борделів питання: чи відправили б вони своїх дочку, сестру, матір, сина, туди - "робити"? І чи жили б з тих грошей самі? Ну, це ж бо легально? Хай кожен дасть собі чесну відповідь, перед тим, як казати за легалізацію.
"Моральні застереження", щодо родичів - жінок, яких "відправлять до борделів" є улюбленим маніпулятивним прийомом тих, хто особисто зацікавлений у продовженні отримання величезних прибутків від цього нелегального в Україні бізнесу, його подальшого збереження в нелегальному статусі.
Прозорі та легальні, законні правила гри у сфері надання інтимних послуг захищатимуть людей від експлуатації бандитами та перевертнями у погонах.
Нажаль, нікого легалізація не захищає, лише збільшує проблему. Та й про якусь "турботу" тут теж мови немає.
В проституцію йдуть не від доброго життя. І "професійний вік" в цій царині надто короткий, щоби заробити собі бодай якусь пристойну пенсію чи ще щось - натомість, людина втрачає тільки час, кваліфікацію та будь-яку здатність та бажання до нормальної роботи в подальшому. Перспектива проститутки, в більшості, в кращому разі - це низькокваліфікована праця, і це не рахуючи, почасти, супутніх проблем з алкоголем та наркотиками, профдеформацію психіки, захворювання ВІЛ-ом чи гепатитом, іншими захворюваннями, відрази до чоловіків та, в більшості, просто неможливісті побудувати в подальшому нормальні стосунки чи сім'ю.
Але, так, різні "благодійники" інколи роздають вам безкоштовні презервативи. Звичайно.
Нормалізація ставлення до людини, до жінки, як до "шматка м'яса" в західних розвинутих суспільствах вже призвела до того, що там інститут сім'ї вже просто девальвує, і тепер ці забезпечені розвинені суспільства зі стабільною економікою та відсутністю потрясінь (на відміну від тої ж України), внаслідок їхньої ж власної культурної та соціальної політики, просто-напросто вимирають, а їх самих, поступово заміщують мігранти з країн "третього світу", котрі, почасти, не мають ані кваліфікацій, ані бажання інтегруватися та підтримувати цінності суспільства, яке їх до себе пустило, натомість - лише споживають "соціалку", та множать кримінал.
Так, в тих суспільствах закладений добрий базис попередніми поколіннями та їхньою, попередніх поколінь, невтомною кваліфікованою працею, і це, поки що, ті суспільства тримає на плаву та в достатку. Зрештою, туди поки ще їдуть кваліфіковані мігранти з тої ж України (та ще й дітей із собою везуть) і це також їм допомагає.
Але їхнє суспільство старіє і заміщується, втрачає якість, поступово девальвує людський капітал, а власне населення старіє. Багато ж молодих кваліфікованих європейців їдуть в пошуках кращої долі з ЄС до інших країн, накшталт тієї ж Австралії чи США, і з наростанням внутрішніх протеріч та економічних проблем в ЄС, ця тенденція лише зростає, останні 20 років стара Європа, фактично, знаходиться в стагнації внаслідок своєї ж попередньої культурної, економічної, демографічної та соціальної політики. І ці проблеми вже актуалізувались і далі будуть тільки наростати.
Зрештою, проституція була завжди. Але є різниця між тим, чи вважає більшість суспільства нормою вчитися та наполегливо працювати, здобувати фах, підвищувати власну компетенцію та кваліфікацію, а чи вважає за "норму", замість цього, просто торгувати собою як м'ясом, не здобуваючи жодного фаху, чи розвитку, чи ще чогось.
Ставлення суспільства - ось ключова різниця.
Космические корабли бороздящие просторы космоса еще приведите как аргумент. Секс, это обычный процесс размножения Вас как животного. У некоторых самок человеческого рода слабые когнитивные способности, что зарабатывать головой, условно, но достаточно привлекательные внешние формы для самцов человека разумного, вот и нашли способ зарабатывать себе на пищу таким способом, вот и все. Они же добровольно там трудятся и весьма неплохо зарабатывают
Те, кто поумнее, помоложе и посимпатичнее трудятся на OnlyFans, где зарабатывают от 3 000 до 50 000 у.е. в месяц.. В сети достаточно их интервью, где они рассказывают, как им нравится их "работа". И внимание и деньги сразу, все как они хотят
