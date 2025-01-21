Утримували понад 30 жінок та примушували надавати секс-послуги: На Київщині викрили розважальний клуб. ФОТОрепортаж

В одному з розважальних клубів Київської області злочинна група силою утримувала понад 30 жінок, яких запрошували на роботу танцівницями, та погрозами змушувала їх надавати сексуальні послуги клієнтам.

Правоохоронці встановили керівників та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми - починаючи від організації та адміністрування і закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них - іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Зазначається, що ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам.

Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

У приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів провели низку обшуків, під час яких вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази злочинної групи.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2. ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.

Фігурантам обиратимуть запобіжні заходи, а згодом іншим учасникам також готуються оголосити про підозри.

