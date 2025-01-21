Вербував українців для перевезення нелегалів до країн ЄС: викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оголошено підозру жителю Кременця на Тернопільщині, який намагався налагодити перевезення нелегалів територією країн ЄС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"34-річний чоловік з Тернопільщини здійснював підбір та вербування громадян України з метою втягнення у протиправну діяльність на території Євросоюзу. Вона полягала в перевезенні країнами ЄС нелегальних мігрантів з Сирії, Іраку, Туреччини, В’єтнаму та країн Африки, які незаконно прибували з країни походження до Болгарії морським транспортом або перетинали турецько-болгарський кордон", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що фігурант підшуковував людей з важким матеріальним становищем, які мали водійські посвідчення та право безперешкодно перетинати кордон України під час дії правового режиму воєнного стану. Після того, як особи надавали свою згоду на працю за кордоном, яка оцінювалася від 300 до 1000 доларів, і прибували до ЄС, спільники зловмисника примушували їх перевозити нелегальних мігрантів до країн Центральної та Західної Європи.

Так, за результатами проведених обшуків у помешканні фігуранта вилучено понад 17 тисяч доларів США, банківські картки, а також дві автівки. Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 149 ("Торгівля людьми") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.





Також триває встановлення спільників підозрюваного та осіб, яких втягнули у протиправну діяльність на території країн Євросоюзу. Слідство триває.

