З початку повномасштабного вторгнення 158 осіб отримали підозри, 76 - вироки у справах про торгівлю людьми, - Офіс Генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру 158 особам за фактами, пов’язаними із торгівлею людьми. Загалом за цей період зареєстровано 382 кримінальних правопорушень цієї категорії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця відділу Офісу Генпрокурора Ірина Горбань.

"Вже з цих фактів у нас є встановлені особи — повідомлено про підозру 158, стосовно 155 осіб скеровані до суду обвинувальні акти… Якщо говорити по видах експлуатації, то наразі зареєстровано 47 випадків сексуальної експлуатації, 44 випадки трудової експлуатації і близько 30 випадків втягнення у злочинну діяльність", - ідеться в повідомленні.

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Також правоохоронці знешкодили 12 організованих злочинних груп. Загалом судові вироки вже отримали 76 злочинців. Потерпілими від цих злочинів визнано 197 осіб, переважна кількість з яких — жінки та неповнолітні (64%).

Минулого року створено спеціалізований відділ для протидії торгівлі людьми, триває розвиток співпраці з широким колом державних інституцій, громадських організацій та міжнародних партнерів.

"Основна мета нашої діяльності — це виявлення і розслідування кожного факту. Якщо ми знаємо про те, що відбувається ймовірний факт експлуатації наших громадян за кордоном, ми за допомогою наших колег з Європолу та Євроюсту повідомляємо про це компетентні органи іноземних держав для того, щоб вони відповідно відреагували", - зазначили у відомстві.

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