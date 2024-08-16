С начала полномасштабного вторжения 158 человек получили подозрения, 76 – приговоры по делам о торговле людьми, - Офис Генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения сообщено о подозрении 158 лицам по фактам, связанным с торговлей людьми. Всего за этот период зарегистрировано 382 уголовных правонарушений этой категории.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник отдела Офиса Генпрокурора Ирина Горбань.
"Уже из этих фактов у нас есть установленные лица - сообщено о подозрении 158, в отношении 155 человек направлены в суд обвинительные акты... Если говорить по видам эксплуатации, то сейчас зарегистрировано 47 случаев сексуальной эксплуатации, 44 случая трудовой эксплуатации и около 30 случаев вовлечения в преступную деятельность", - говорится в сообщении.
Также правоохранители обезвредили 12 организованных преступных групп. В общем судебные приговоры уже получили 76 преступников. Потерпевшими от этих преступлений признаны 197 человек, подавляющее количество из которых - женщины и несовершеннолетние (64%).
В прошлом году создан специализированный отдел для противодействия торговле людьми, продолжается развитие сотрудничества с широким кругом государственных институтов, общественных организаций и международных партнеров.
"Основная цель нашей деятельности - это выявление и расследование каждого факта. Если мы знаем о том, что происходит вероятный факт эксплуатации наших граждан за рубежом, мы с помощью наших коллег из Европола и Евроюста сообщаем об этом компетентные органы иностранных государств для того, чтобы они соответственно отреагировали", - отметили в ведомстве.
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