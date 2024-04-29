УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 242 2

Міжнародний канал торгівлі людьми викрито на Одещині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Одеситка підшуковувала жінок для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії зловмисниця відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні від початку повномасштабної війни викрили понад 260 фактів торгівлі людьми, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Викрито канал торгівлі людьми

Як зазначається, фігурантку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомлено про підозру.

Викрито канал торгівлі людьми

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив українку в сексуальне рабство до країн Азії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито канал торгівлі людьми

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208) торгівля людьми (212)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якась циганка.
показати весь коментар
29.04.2024 15:55 Відповісти
порно індустрія.
високоякісна, мабуть?
показати весь коментар
29.04.2024 16:15 Відповісти
 
 