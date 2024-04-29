Міжнародний канал торгівлі людьми викрито на Одещині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Одеситка підшуковувала жінок для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії зловмисниця відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, фігурантку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомлено про підозру.
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