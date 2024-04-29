Міжнародний канал торгівлі людьми викрито на Одещині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Одеситка підшуковувала жінок для роботи за кордоном, у яких потім відбирали документи, обмежували в пересуванні та схиляли до співпраці.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Організувала злочинний бізнес місцева одеситка. Вона підшуковувала жінок для роботи за кордоном. Далі по прибуттю до Румунії зловмисниця відбирала в українок документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні від початку повномасштабної війни викрили понад 260 фактів торгівлі людьми, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Як зазначається, фігурантку схеми затримали прикордонники та поліція, їй повідомлено про підозру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив українку в сексуальне рабство до країн Азії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж