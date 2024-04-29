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Международный канал торговли людьми разоблачен на Одесщине, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Одесситка подыскивала женщин для работы за границей, у которых потом отбирали документы, ограничивали в передвижении и склоняли к сотрудничеству.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Организовала преступный бизнес местная одесситка. Она подыскивала женщин для работы за рубежом. Далее по прибытию в Румынию злоумышленница отбирала у украинок документы, ограничивала в передвижении и склоняла к сотрудничеству. Также забирала социальную помощь, которую заставляла жертв оформлять в другой стране", - говорится в сообщении.

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Викрито канал торгівлі людьми

Как отмечается, фигурантку схемы задержали пограничники и полиция, ей сообщено о подозрении.

Викрито канал торгівлі людьми

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Викрито канал торгівлі людьми

Автор: 

Госпогранслужба (6421) Одесская область (3565) торговля людьми (273)


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Якась циганка.
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29.04.2024 15:55 Ответить
порно індустрія.
високоякісна, мабуть?
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29.04.2024 16:15 Ответить
 
 