Международный канал торговли людьми разоблачен на Одесщине, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Одесситка подыскивала женщин для работы за границей, у которых потом отбирали документы, ограничивали в передвижении и склоняли к сотрудничеству.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Организовала преступный бизнес местная одесситка. Она подыскивала женщин для работы за рубежом. Далее по прибытию в Румынию злоумышленница отбирала у украинок документы, ограничивала в передвижении и склоняла к сотрудничеству. Также забирала социальную помощь, которую заставляла жертв оформлять в другой стране", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, фигурантку схемы задержали пограничники и полиция, ей сообщено о подозрении.

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