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На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив українку в сексуальне рабство до країн Азії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили 41-річного іноземця, громадянина Угорщини, який вербував жінок та переправляв їх до країн Азії з метою сексуальної експлуатації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ та поліцію Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.

Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четверо чоловіків з Дніпра утримували в трудовому рабстві 50 людей. ФОТОрепортаж

"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого "кастингу", - розповіли в поліції.

Торговця людьми та його жертву затримали після проходження ними контролю на виїзд з України у пункті пропуску "Косино". До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.

За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Тривають слідчі дії.

Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині ліквідовано канал вивезення жінок до ізраїльських борделів. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6139) кордон (4820) рабство (69) торгівля людьми (213) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+13
41-річний уродженець Закарпаття

Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
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19.03.2024 14:40 Відповісти
+11
Звертатися до Шмигаля, він точно знає.
«У кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей», - Шмигаль.
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19.03.2024 14:45 Відповісти
+9
Та шо це таке: як не гімно, то обов'язково мадьяр!
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19.03.2024 14:42 Відповісти
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а реально - що робити дівчатам у яких заборгованість перед банком і наявність малої дитини????
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19.03.2024 14:37 Відповісти
Справедливе питання. Але тут всім на такі дрібниці начхати. У нас же ж глобальніші набагато проблеми. Стандартна відповідь: "Руки-ноги має - нехай на роботу влаштовується".
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19.03.2024 14:42 Відповісти
Ну... напевно, що це не найкращий вихід. Врешті можно реструктуризацію заборгованості зробити. Перекридитуватися. Є громадські та благодійні організації, які допоможуть з речами першої необхідності для дитини. Але свідомо їхати фіг куди із не великою долею вирогідності бути живим через пару років... цим ні собі, ні дитині не допоможеш.
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19.03.2024 14:44 Відповісти
Звертатися до Шмигаля, він точно знає.
«У кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей», - Шмигаль.
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19.03.2024 14:45 Відповісти
Не брати кредити у банку в ідеалі. Якщо влипла, то нічого банк не зробить . Буде чекати .
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19.03.2024 15:02 Відповісти
..думати головою і не набиратися боргів "на капелюшки" по-горло..
якщо реально, по чесному, без понтів, в Україні можна жити дуже недорого, звісно, коли не треба пускати пилюку в очі, па-багатому... і мати мінімальну людську роботу, а не чекати посаду принцеси і принца до неї.. от один принц і "намалювався"..
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19.03.2024 15:09 Відповісти
а якщо вже набралася?знаєте, я вже пенсіонерка і мені особисто ці поради не потрібгні, в моїй молодості ніяких кредитів не давали і спокус не було. Але радити дівчатам не брати кредитів - може й правильно, але якщо вже взяла і влипла? Що - тільки вішатись? Рівень зарплат поза межами Києва - тільки на поїсти, особливо для молодих шо дівчат шо хлопців
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19.03.2024 15:23 Відповісти
.."чудові" поради і відмазки для молоді:
набирайте боргів, а якщо не вийде розрахуватися за одноразові айфони чи прикраси (які облізли чи вже не модні), потім, шоб не вішатися йдіть у хвойди чи у бандити.. а повіситися завжди встигнете, коли вже добряче начудите після усього...
ще раз кажу - треба спочатку думати, і думати головою (якщо така є)... і перед виборами по-приколу - також, бо буде те, що зараз усі маємо через наївних та дебілів..
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19.03.2024 15:36 Відповісти
Хто про що,а вошивий про баню,оваль?Продаж у сексуальне рабство-при Кучмі,Ющенко,янику, Порошенку-не було?Вибрали по приколу-і почалося.Напевне цей іноземецї з Закарпаття-заносить Єрмаку і Зе?Ну по другому ніяк...Дуже жаль,що ніяка журна%люха не напише чим все закінчиться.Дівчина скаже що їхала на каву в Будапешт-і справа розвалиться сама?
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19.03.2024 18:37 Відповісти
Что за странные вопросы. Это взрослая жизнь и человек ответственнен за свои решения и действия. Не может человек быть здравомыслящ и трезв а потом БАЦ и у него куча долгов и проблем, так не бывает. Это очень долгая и ужасная череда неверных поступков и действий в своей жизни, но в которых виноват сам человек, из за лени, глупости, неосмотрительности и прочего.
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19.03.2024 21:34 Відповісти
я з вами наприклад абсолютно погоджуюсь. так і є - сам винен. ...а далі шо? дитину - в сиротинець, маму дурнувату - в петлю? я запитую: може є якісь інші виходи окрім проституції? чи державі все одно, як її громадяни виплутуються? нахєра тоді мільйони якщо не мільярди витрачаються на імітацію роботи з молоддю? допомогу молодим сім'ям? і такоє прочєє?
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19.03.2024 21:40 Відповісти
бачив у пропозиціях до нового закону про мобілізацію списання всіх заборгованостей перед банками та подібне, якщо пішов до ЦТК
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19.03.2024 15:29 Відповісти
ну можна поїхати як біженка до другої країни, забити х@й на борг, та там влаштовувати нормальне життя, а після повернутись з грошима погасити борг та жити собі далі, а цицьки можна і онлайн показувати, доречі за багато більші гроші з кращими умовами, нажаль державі начхати на дівчат, могли хоча б легалізувати той онлайн
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19.03.2024 15:42 Відповісти
Ну если девчатам самим на себя начхать❗️- ехать в другую страну и работать проституткой , то по-любому державе фиолетово …
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19.03.2024 18:43 Відповісти
можна ж спокойно проацювати повією у Києві, навщо у сраку миру їхати?
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19.03.2024 15:43 Відповісти
капєц. а якихось більш пристойних виходів з ситуації не існує?
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19.03.2024 18:52 Відповісти
я не знаю, спитайтесь до неї чого її понесло у камбоджу
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19.03.2024 19:43 Відповісти
Відрізати голову і надіслати Орбану.
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19.03.2024 14:39 Відповісти
краще продати кадірівцям у шатри-ані такоє любят...
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19.03.2024 14:49 Відповісти
В горлянку вставити гранату без чеки. Рота зашити та проклеїти. А з другого боку в дірку від горла напхати доллярів. Щоб Орбан подумав що вся голова ними напхана.
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19.03.2024 15:03 Відповісти
41-річний уродженець Закарпаття

Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
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19.03.2024 14:40 Відповісти
Треба щоб він згадав про українське громадянство, тай відправити його на передок . Ми же толерантне суспільство хай там допомогає хлопцям з іншої орієнтації. Щоб було все як у Європі.
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19.03.2024 15:12 Відповісти
хххммм.....
одну рабиню, на цілому бусику, де таких тридцять влізе?
а 600 ойро чиї?
мєнти, продовжують насипати, про свою тяжку долю?
а як мєнти діляться, хто наступного разу порушник, а хто оперативний розшуковач?
сірники тягнуть?
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19.03.2024 14:41 Відповісти
Та шо це таке: як не гімно, то обов'язково мадьяр!
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19.03.2024 14:42 Відповісти
Читаємо уважно:

"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з'ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства".
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19.03.2024 14:44 Відповісти
бачив ще в українському криму 2010р дівчину, яка була в сексуальному рабстві десь в арабів майже 10 років. На її 30+ років вона виглядала за 50+. Завжди сиділа сама за столиком в літньому кафе, місцеві говорили, що в неї снід. Так що нічого доброго тих дівчат там не чека.
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19.03.2024 14:44 Відповісти
рабство є рабство. Ще в Оман можна поїхати і найнятися в домашню прислугу, а по факту потрапити в рабство, там таке поширене. Цікаво, скільки подібних 'роботодавців' зараз швендяє Україною і за кордоном, полюючи на українок?
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19.03.2024 14:59 Відповісти
в Європі вже відкрито говорять, що українки заселили всі борделі. докерувались Україною.
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19.03.2024 15:11 Відповісти
це їх право ким працювати
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19.03.2024 15:44 Відповісти
я б погодивсь з тобою, якби ти це сказав про свою доньку, сестру, або матір
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19.03.2024 16:56 Відповісти
не переходь те на особистості
це їх право вибирати як заробляти, це дорослі люди
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19.03.2024 19:42 Відповісти
Ой, вей. Разве для того что бы заниматься проституцией нужно переться аж в Камбоджу?
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19.03.2024 14:46 Відповісти
здалась їм та Камбоджа - вони там тільки отримають візу а потім опиняються у сусідньому Тайланді на набережній у Патаййї там их кличуть freelancers
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19.03.2024 18:40 Відповісти
Це дурість, це не торгівля людьми, це лише спроба перетину кордону з метою надання інтимних послуг на території іншої країни, і це нормальна практика, зовсім не потребує обмежень, при цьому "жертва" чітко усвідомлювала власну роль. Тому тут немає нічого протизаконного, навпаки, поліція перевищила власні повноваження. Не розумію, людина вирішила підзаробити, так це ризиковано, але то її вибір, навіщо заважати?
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19.03.2024 14:52 Відповісти
Жертва цілком усвідомлює який ******* іі очікує в борделях камбоджі? Я бтаких як ти кастрував разом з тим 41 річним *********.а потім дивуються чому Україна вимирає
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19.03.2024 14:57 Відповісти
Борделі Камбоджі - це хороша назва для метал гурту. ))
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19.03.2024 14:52 Відповісти
...склонил к работе в борделях Камбоджи. Видно курица тупая на всю голову.
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19.03.2024 15:02 Відповісти
А може ті жінки самі хотіли їхати махонькою торгувати?
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19.03.2024 15:06 Відповісти
Без роботи десь в провінції, а ще й з дитиною, тут можна тільки здохнути, і так було завжди. Можу порадити їй тільки тікати кудись де ще є соціалка біженцям.
Спустошення продовжується, є торгаші зерном які проводять мільйони за тиждень, а тут матір одиначка їде в борделі Камбоджі. Люблю цю країну. І що найголовніше, усім завжди було по*рать.
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19.03.2024 15:10 Відповісти
рашкобот, до чого ти до України? Здихай собі на здоров'я на парашці
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19.03.2024 18:46 Відповісти
Навіщо пертися рабинею у борделі Камбоджі, якщо аналогічним чином можна заробляти і в Україні? Замість рабства трохи трохи платила б за "дах" поліції та й працювала б - на подібні послуги у нас теж постійний попит.
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19.03.2024 15:21 Відповісти
Видать дурочка совсем, из села. Раз на такое готова была подписаться, после чего вся жизнь под откос.
Могла бы пойти в вебкам и виртуально радовать дрочунов, и только. А для кого Onlyfans?

Да вообще, имея достаточно привлекательное женское тело, в сегодняшнем мире уже точно не пропадёшь, варианты как извлекать из этого деньги сегодня полно, никому не отдаваясь.
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19.03.2024 15:48 Відповісти
6 двухметровых жлобов держат одну бабу... молодцы !!
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19.03.2024 15:53 Відповісти
****** Зєля!! Всі катастрофи що зараз відбуваються в Україні це пряма провина президента недоумка.
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19.03.2024 16:14 Відповісти
Замість того, щоб піти санітаркою на фронт чи хоча б кухаркою борщ варити хлопцям із цієї лярви, що дитину кидає зробили ледве не героїню.
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19.03.2024 16:31 Відповісти
Найкращий комент !
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19.03.2024 17:34 Відповісти
До сих пор находятся дурочки верящие в модельные агентства?
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19.03.2024 16:51 Відповісти
Не судіть,і не судимі будете.Істина,а не ваші коментарі.Ви знаєте ту жінку,бачили?Якщо життя довело її до такого стану-то хоч поспівчувайте,і будьте людьми,будь ласка.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Кредити , це рабство .
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19.03.2024 17:35 Відповісти
"...41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. " Он-лайн схиляв? А та курка маючи інтернет не поцікавилася де та Камбоджа зразу "схилилася"? Таких разводов інтернеті море. Скрізь пишуть про це, щоб не ловилися на туфту. Що вже таке в тебе є що коштує 10 тис. долярів?
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19.03.2024 18:00 Відповісти
... забрати мадярський паспорт і копати окопи.
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19.03.2024 21:47 Відповісти
Може, все-таки, в трудове рабство?
- Томатові плантації коло Везувію ... 14-годинний робочий день під
наглядом місцевих мафіозо ... З двома вихідними (Паска та Різдво) ...
Життя в землянці ...
Чим не сценарій для фільму? Робоча назва "Рабиня Ізаура" ...
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20.03.2024 09:13 Відповісти
 
 