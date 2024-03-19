На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив українку в сексуальне рабство до країн Азії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті викрили 41-річного іноземця, громадянина Угорщини, який вербував жінок та переправляв їх до країн Азії з метою сексуальної експлуатації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ та поліцію Закарпаття.
Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.
"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого "кастингу", - розповіли в поліції.
Торговця людьми та його жертву затримали після проходження ними контролю на виїзд з України у пункті пропуску "Косино". До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.
За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Тривають слідчі дії.
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якщо реально, по чесному, без понтів, в Україні можна жити дуже недорого, звісно, коли не треба пускати пилюку в очі, па-багатому... і мати мінімальну людську роботу, а не чекати посаду принцеси і принца до неї.. от один принц і "намалювався"..
набирайте боргів, а якщо не вийде розрахуватися за одноразові айфони чи прикраси (які облізли чи вже не модні), потім, шоб не вішатися йдіть у хвойди чи у бандити.. а повіситися завжди встигнете, коли вже добряче начудите після усього...
ще раз кажу - треба спочатку думати, і думати головою (якщо така є)... і перед виборами по-приколу - також, бо буде те, що зараз усі маємо через наївних та дебілів..
Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
одну рабиню, на цілому бусику, де таких тридцять влізе?
а 600 ойро чиї?
мєнти, продовжують насипати, про свою тяжку долю?
а як мєнти діляться, хто наступного разу порушник, а хто оперативний розшуковач?
сірники тягнуть?
"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з'ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства".
це їх право вибирати як заробляти, це дорослі люди
Спустошення продовжується, є торгаші зерном які проводять мільйони за тиждень, а тут матір одиначка їде в борделі Камбоджі. Люблю цю країну. І що найголовніше, усім завжди було по*рать.
Могла бы пойти в вебкам и виртуально радовать дрочунов, и только. А для кого Onlyfans?
Да вообще, имея достаточно привлекательное женское тело, в сегодняшнем мире уже точно не пропадёшь, варианты как извлекать из этого деньги сегодня полно, никому не отдаваясь.
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