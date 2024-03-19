На кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив українку в сексуальне рабство до країн Азії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили 41-річного іноземця, громадянина Угорщини, який вербував жінок та переправляв їх до країн Азії з метою сексуальної експлуатації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ та поліцію Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що 41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через велику заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона змушена була погодитися.







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"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з’ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв "моделям" щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого "кастингу", - розповіли в поліції.

Торговця людьми та його жертву затримали після проходження ними контролю на виїзд з України у пункті пропуску "Косино". До заходів із затримання залучили також оперативників Мукачівського загону.

За адресою проживання фігуранта справи, який наразі проживає в Україні, провели невідкладні обшуки, у ході яких вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи тощо. Також було вилучено автомобіль, що використовувався як засіб вчинення злочину.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Тривають слідчі дії.











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