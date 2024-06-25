Через корупцію Україна не виконує мінімальні стандарти у боротьбі з торгівлею людьми, - Держдепартамент США

Через корупцію уряд України не повністю виконує мінімальні стандарти для викорінення торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для цього. Хоча Київ доклав зусилля з розслідування і виявлення випадків торгівлі людьми і співпрацю з європейськими партнерами щодо розслідувань попри повномасштабне вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США щодо стану із торгівлею людьми у світі.

У відомстві зазначили, що корупція, особливо в поліції та судовій системі, та співучасть офіційних осіб у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми, залишалися серйозними проблемами, які перешкоджали діям правоохоронних органів. Держдеп зазначив, що Україна не виконала мінімальних стандартів у кількох ключових сферах.

"Судді продовжували виносити м'які вироки, які не передбачали тюремного ув'язнення для більшості засуджених торговців людьми, що... підривало ширші зусилля з боротьби із торгівлею людьми", - йдеться у звіті

Попри постійне занепокоєння щодо корупції, яка сприяє безкарності злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, і розслідування проти посадових осіб-пособників, сьомий рік поспіль уряд не забезпечив жодного судового вироку.

Вплив війни РФ на ситуацію в Україні

Міжнародні спостерігачі повідомили, що через повномасштабне вторгнення Росії український уряд переспрямував ресурси для боротьби з торгівлею людьми на гуманітарну допомогу, водночас відзначили загальне збільшення надання гуманітарних послуг, що, можливо, зменшило ризики для цих осіб стати жертвами торгівлі людьми.

На питанні надання офіційного статусу жертви торгівлі людьми також позначилась російська війна: деякі жертви не можуть самостійно повідомити про такі злочини, деякі можуть не визнавати, що їх експлуатували, або українські біженці, яких експлуатували за кордоном, які могли не повідомляти владі про порушення їхніх прав після повернення в Україну.

"Спостерігачі відзначили, що чоловіки-жертви торгівлі людьми, можливо, не бажали звертатися за допомогою до уряду через страх перед мобілізацією. Жертви експлуатації на окупованих територіях можуть побоюватися звертатися до української влади через побоювання, що їх затаврують як "колаборантів" з Росією відповідно до закону, прийнятого невдовзі після повномасштабного вторгнення, замість того, щоб їх розглядали як жертв торгівлі людьми", - вважають укладачі звіту Держдепу.

