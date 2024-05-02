У 2023 в Україні кількість постраждалих від торгівлі людьми зросла до 118 осіб, - Мінсоцполітики

У 2023 році в Україні 118 осіб визнано постраждалими від торгівлі людьми, у 2022 - 47 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

У Міністерстві зазначають, що протягом 2022 року статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 47 осіб, у 2023 році - 118 осіб визнано постраждалими від торгівлі людьми, в першому кварталі 2024 року - 43 осіб мають статус постраждалих.

За даними мінсоцполітики, у 2023 році найбільше українці постраждали від: використання у збройних конфліктах - 55 випадків, трудової експлуатації - 22 випадки, сексуальної експлуатації - 11 випадків, залучення у злочинну діяльність - 17 випадків. Також зафіксовано два факти продажу дітей та один факт примусу до жебракування.

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Наразі з державного бюджету профінансовано 841,1 тис. грн. для виплати одноразової матеріальної допомоги 106 особам, яким встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми у 2023 році та 47 особам, які отримали статус постраждалих у 2024 році.

Як інформував Цензор.НЕТ, нещодавно правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми на Одещині.