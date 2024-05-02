В 2023 году в Украине количество пострадавших от торговли людьми возросло до 118 человек, - Минсоцполитики

В 2023 году в Украине 118 человек признаны пострадавшими от торговли людьми, в 2022 - 47 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

В Министерстве отмечают, что в течение 2022 года статус пострадавших от торговли людьми получили 47 человек, в 2023 году - 118 человек признаны пострадавшими от торговли людьми, в первом квартале 2024 года - 43 человека имеют статус пострадавших.

По данным минсоцполитики, в 2023 году больше всего украинцы пострадали от: использования в вооруженных конфликтах - 55 случаев, трудовой эксплуатации - 22 случая, сексуальной эксплуатации - 11 случаев, вовлечения в преступную деятельность - 17 случаев. Также зафиксировано два факта продажи детей и один факт принуждения к попрошайничеству.

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Сейчас из государственного бюджета профинансировано 841,1 тыс. грн. для выплаты единовременной материальной помощи 106 лицам, которым установлен статус пострадавших от торговли людьми в 2023 году и 47 лицам, которые получили статус пострадавших в 2024 году.

Как информировал Цензор.НЕТ, недавно правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми в Одесской области.