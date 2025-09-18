РУС
1 147 3

Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: На Киевщине разоблачена группа лиц во главе с гражданином КНР. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка, организовавшие вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.

Потерпевших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли.

Для контроля использовали принуждение и ограничение свободы передвижения, что свидетельствует об эксплуатационном характере действий. Людей унижали до предела: даже посещение уборной разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение - штрафовали.

Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана

"17 сентября 2025 года правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и хозяйственным объектам подозреваемых. Обнаружены помещения, где в нечеловеческих условиях содержались 13 граждан Узбекистана, документы, средства и транспортные средства", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что четырем задержанным сообщено о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 

Киевская область (4358) торговля людьми (279) Офис Генпрокурора (2632)
от, ***!
був у людей дах над головою, їжа, робота.
а, що ж тепер, всіх депортують в їхні *****?
туди, де гірше ніж в україні на війні!
18.09.2025 17:35 Ответить
не воююча Держава а якийсь прохідний двір....
18.09.2025 17:35 Ответить
А що, хтось вважає, що узбеків вербували у будинок відпочинку? Ну, не "Хайят", звичайно, але душ і бойлер є...
18.09.2025 17:53 Ответить
 
 