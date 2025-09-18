Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: На Киевщине разоблачена группа лиц во главе с гражданином КНР. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны два гражданина Китая, гражданин Узбекистана и украинка, организовавшие вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, которые находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.

Потерпевших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевской области для использования в принудительном труде для получения прибыли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом: В Одессе задержали иностранца, - Нацполиция. ФОТО

Для контроля использовали принуждение и ограничение свободы передвижения, что свидетельствует об эксплуатационном характере действий. Людей унижали до предела: даже посещение уборной разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение - штрафовали.

"17 сентября 2025 года правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и хозяйственным объектам подозреваемых. Обнаружены помещения, где в нечеловеческих условиях содержались 13 граждан Узбекистана, документы, средства и транспортные средства", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 447 случаев торговли людьми разоблачены с начала полномасштабного вторжения РФ, - МВД

Отмечается, что четырем задержанным сообщено о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения.









