За трудовую эксплуатацию переселенца из Донецкой области жителю Кропивницкого грозит до 8 лет
В Кропивницком правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого считают причастным к трудовой эксплуатации переселенца из Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Кировоградская областная прокуратура.
Что установило следствие
По данным правоохранителей, 56-летний переселенец после потери работы остался без средств к существованию, чем, по версии следствия, воспользовался подозреваемый.
Мужчина сначала работал разнорабочим, однако впоследствии фактически попал в трудовую зависимость.
Потерпевшего поселили на территории домовладения в Кропивницком и заставляли выполнять тяжелую физическую работу.
Что заставляли делать переселенца
По информации прокуратуры, мужчина убирал территорию, устанавливал бордюры, ухаживал за деревьями, убирал за собаками и работал в гаражном кооперативе.
Правоохранители утверждают, что за работу он не получал денег, а на просьбу об оплате ему угрожали физической расправой.
Следствие также установило, что подозреваемый получал оплату за выполненную работу, однако потерпевшему средства не передавал.
Что грозит подозреваемому
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 УК Украины – вербовка человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния.
Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
таку підлість від "своїх".