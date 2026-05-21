За трудовую эксплуатацию переселенца из Донецкой области жителю Кропивницкого грозит до 8 лет

В Кропивницком мужчину подозревают в трудовой эксплуатации переселенца

В Кропивницком правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого считают причастным к трудовой эксплуатации переселенца из Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Кировоградская областная прокуратура.

Что установило следствие

По данным правоохранителей, 56-летний переселенец после потери работы остался без средств к существованию, чем, по версии следствия, воспользовался подозреваемый.

Мужчина сначала работал разнорабочим, однако впоследствии фактически попал в трудовую зависимость.

Потерпевшего поселили на территории домовладения в Кропивницком и заставляли выполнять тяжелую физическую работу.

Что заставляли делать переселенца

По информации прокуратуры, мужчина убирал территорию, устанавливал бордюры, ухаживал за деревьями, убирал за собаками и работал в гаражном кооперативе.

Правоохранители утверждают, что за работу он не получал денег, а на просьбу об оплате ему угрожали физической расправой.

Следствие также установило, что подозреваемый получал оплату за выполненную работу, однако потерпевшему средства не передавал.

Что грозит подозреваемому

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 УК Украины – вербовка человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния.

Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Донецьк Кропивницький рабство ВПЛ
Усі прокурори в Кропивницькому, як і в інших областях, ще з часів кучми-двічі несудимого, використали своє службове положення для будівництва собі майнових надбань, за такою ж схемою!! Наймалася бригада будівельників, які будували для прокурорських сімей приватні будинки/дачні будівлі, а потім, цих будівельників, гнали просто у шию, без оплати!! Гнали і погрожували, якісь спортивного виду тітушки, під контролем мусоров!!! Ось і вся правда про кріпаків на будівництві упродовж 30 років!! Розраховувалися, так-сяк, одиниці з прокурорських…
21.05.2026 18:04 Ответить
А яким боком тут Кучма, двічі не судимий?
21.05.2026 18:58 Ответить
Переселенець приїхав на неокуповану частину рідної держави і отримав
таку підлість від "своїх".
21.05.2026 18:15 Ответить
Мерзота
21.05.2026 18:50 Ответить
 
 