За трудовую эксплуатацию переселенца из Донецкой области жителю Кропивницкого грозит до 8 лет

В Кропивницком правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого считают причастным к трудовой эксплуатации переселенца из Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Кировоградская областная прокуратура.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что установило следствие

По данным правоохранителей, 56-летний переселенец после потери работы остался без средств к существованию, чем, по версии следствия, воспользовался подозреваемый.

Мужчина сначала работал разнорабочим, однако впоследствии фактически попал в трудовую зависимость.

Потерпевшего поселили на территории домовладения в Кропивницком и заставляли выполнять тяжелую физическую работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: В Киевской области разоблачена группа лиц во главе с гражданином КНР

Что заставляли делать переселенца

По информации прокуратуры, мужчина убирал территорию, устанавливал бордюры, ухаживал за деревьями, убирал за собаками и работал в гаражном кооперативе.

Правоохранители утверждают, что за работу он не получал денег, а на просьбу об оплате ему угрожали физической расправой.

Следствие также установило, что подозреваемый получал оплату за выполненную работу, однако потерпевшему средства не передавал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удерживали и эксплуатировали 48 человек: разоблачен псевдореабилитационный центр в Киевской области

Что грозит подозреваемому

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 149 УК Украины – вербовка человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния.

Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина более 20 лет удерживал человека в трудовом рабстве на Львовщине, - Нацполиция