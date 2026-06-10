Обіцяли роботу та житло, а натомість утримували в трудовому рабстві: викрито злочинне угруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські ліквідували масштабну схему трудового рабства, організатори якої наживалися на людях, що опинилися у скрутному становищі.
Поліцейські встановили, що організатором був 35-річний мешканець Житомирщини, який залучив до співпраці двох своїх родичів та знайому, пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
Фігуранти підшукували на території Центрального залізничного вокзалу Києва громадян без постійного місця проживання, документів або стабільного доходу, які перебували у скрутному матеріальному становищі та шукали будь-яку можливість заробітку.
Зловмисники переконували їх поїхати на нібито легальну й високооплачувану роботу з безкоштовним проживанням та харчуванням. Втім замість обіцяних умов людей привозили на деревообробні підприємства у Житомирській області. Там у них одразу відбирали мобільні телефони та паспорти.
Потерпілих змушували безкоштовно й понаднормово працювати на лісопилках та у цехах з виготовлення фанери й дерев’яних плит.
Зокрема, люди жили в жахливих антисанітарних умовах під постійним наглядом.
Для психологічного тиску фігуранти погрожували потерпілим фізичною розправою, а у разі непокори застосовували силу. Отримані від праці громадян кошти учасники угруповання ділили між собою.
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