Обіцяли роботу та житло, а натомість утримували в трудовому рабстві: викрито злочинне угруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські ліквідували масштабну схему трудового рабства, організатори якої наживалися на людях, що опинилися у скрутному становищі.

Поліцейські встановили, що організатором був 35-річний мешканець Житомирщини, який залучив до співпраці двох своїх родичів та знайому, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фігуранти підшукували на території Центрального залізничного вокзалу Києва громадян без постійного місця проживання, документів або стабільного доходу, які перебували у скрутному матеріальному становищі та шукали будь-яку можливість заробітку.

Зловмисники переконували їх поїхати на нібито легальну й високооплачувану роботу з безкоштовним проживанням та харчуванням. Втім замість обіцяних умов людей привозили на деревообробні підприємства у Житомирській області. Там у них одразу відбирали мобільні телефони та паспорти.

Потерпілих змушували безкоштовно й понаднормово працювати на лісопилках та у цехах з виготовлення фанери й дерев’яних плит.

Зокрема, люди жили в жахливих антисанітарних умовах під постійним наглядом.

Для психологічного тиску фігуранти погрожували потерпілим фізичною розправою, а у разі непокори застосовували силу. Отримані від праці громадян кошти учасники угруповання ділили між собою.











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