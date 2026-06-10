Обещали работу и жилье, а вместо этого удерживали в трудовом рабстве: разоблачена преступная группировка. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские пресекли крупную схему трудового рабства, организаторы которой наживались на людях, оказавшихся в затруднительном положении.

Полицейские установили, что организатором был 35-летний житель Житомирской области, который привлек к сотрудничеству двух своих родственников и знакомую, пишет Цензор.НЕТ.

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Фигуранты подбирали на территории Центрального железнодорожного вокзала Киева граждан без постоянного места жительства, документов или стабильного дохода, которые находились в затруднительном материальном положении и искали любую возможность заработка.

Злоумышленники убеждали их поехать на якобы легальную и высокооплачиваемую работу с бесплатным проживанием и питанием. Однако вместо обещанных условий людей привозили на деревообрабатывающие предприятия в Житомирской области. Там у них сразу отбирали мобильные телефоны и паспорта.

Потерпевших заставляли бесплатно и сверхурочно работать на лесопилках и в цехах по изготовлению фанеры и деревянных плит.

В частности, люди жили в ужасных антисанитарных условиях под постоянным надзором.

Для психологического давления фигуранты угрожали потерпевшим физической расправой, а в случае неповиновения применяли силу. Полученные от труда граждан средства участники группировки делили между собой.











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