На Киевщине раскрыли подпольные АЗС: изъяли 86 тысяч литров бензина на 7 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Полицейские ликвидировали крупную нелегальную схему по производству и сбыту контрафактного бензина и дизельного топлива.
Дельцы развернули подпольное производство и наладили сбыт на территории Киева и Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Чтобы получить суррогатное топливо, злоумышленники смешивали низкооктановое сырье со специальными химическими присадками для искусственного повышения октанового числа. Для того, чтобы придать продукту товарный вид, они добавляли красители - это имитировало качественное топливо известных украинских брендов.
Готовую "бодягу" сбывали несколькими способами:
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через сеть стационарных автозаправочных станций;
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непосредственно водителям в ПЭТ-таре объемом 5 и 10 литров за наличные или безналичный расчет;
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с помощью специально переоборудованных автомобилей, которые работали как мобильные мини-АЗС.
Правоохранители уже выявили четыре подпольных завода и базы хранения, а также 10 автозаправочных станций в столице и области, которые торговали этим суррогатом.
Результаты обысков
В ходе следственных действий полицейские изъяли черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютеры и наличные деньги в различной валюте. Кроме того, арестованы транспортные средства злоумышленников.
Правоохранители изъяли более 86 тысяч литров фальсифицированного бензина, рыночная стоимость которого превышает 7 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.
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