На Киевщине раскрыли подпольные АЗС: изъяли 86 тысяч литров бензина на 7 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Полицейские ликвидировали крупную нелегальную схему по производству и сбыту контрафактного бензина и дизельного топлива.

Дельцы развернули подпольное производство и наладили сбыт на территории Киева и Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Чтобы получить суррогатное топливо, злоумышленники смешивали низкооктановое сырье со специальными химическими присадками для искусственного повышения октанового числа. Для того, чтобы придать продукту товарный вид, они добавляли красители - это имитировало качественное топливо известных украинских брендов.

Готовую "бодягу" сбывали несколькими способами:

через сеть стационарных автозаправочных станций;

непосредственно водителям в ПЭТ-таре объемом 5 и 10 литров за наличные или безналичный расчет;

с помощью специально переоборудованных автомобилей, которые работали как мобильные мини-АЗС.

Правоохранители уже выявили четыре подпольных завода и базы хранения, а также 10 автозаправочных станций в столице и области, которые торговали этим суррогатом.

Результаты обысков

В ходе следственных действий полицейские изъяли черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютеры и наличные деньги в различной валюте. Кроме того, арестованы транспортные средства злоумышленников.

Правоохранители изъяли более 86 тысяч литров фальсифицированного бензина, рыночная стоимость которого превышает 7 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.





















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