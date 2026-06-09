На Київщині накрили підпільні АЗС: вилучили 86 тисяч літрів бензину на 7 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж
Поліцейські ліквідували масштабну нелегальну схему з виготовлення та збуту контрафактного бензину і дизпалива.
Ділки розгорнули підпільне виробництво та налагодили збут на території Києва та Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Щоб отримати сурогатне пальне, зловмисники змішували низькооктанову сировину зі спеціальними хімічними присадками для штучного підвищення октанового числа. Для того, аби надати продукту товарного вигляду, вони додавали барвники — це імітувало якісне пальне відомих українських брендів.
Готову "бодягу" збували кількома шляхами:
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через мережу стаціонарних автозаправних станцій;
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безпосередньо водіям у ПЕТ-тарах об'ємом 5 та 10 літрів за готівку або безготівковий розрахунок;
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за допомогою спеціально переобладнаних автомобілів, які працювали як мобільні міні-АЗС.
Правоохоронці вже встановили чотири підпільні заводи та бази зберігання, а також 10 автозаправних станцій у столиці та області, які торгували цим сурогатом.
Результати обшуків
Під час слідчих дій поліцейські вилучили чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію, печатки, комп'ютери та готівку в різній валюті. Крім того, арештовано транспортні засоби зловмисників.
Правоохоронці вилучили понад 86 тисяч літрів фальсифікованого бензину, ринкова вартість якого перевищує 7 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають.
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