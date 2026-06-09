На Київщині накрили підпільні АЗС: вилучили 86 тисяч літрів бензину на 7 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Поліцейські ліквідували масштабну нелегальну схему з виготовлення та збуту контрафактного бензину і дизпалива.

Ділки розгорнули підпільне виробництво та налагодили збут на території Києва та Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Щоб отримати сурогатне пальне, зловмисники змішували низькооктанову сировину зі спеціальними хімічними присадками для штучного підвищення октанового числа. Для того, аби надати продукту товарного вигляду, вони додавали барвники — це імітувало якісне пальне відомих українських брендів.

Готову "бодягу" збували кількома шляхами:

через мережу стаціонарних автозаправних станцій;

безпосередньо водіям у ПЕТ-тарах об'ємом 5 та 10 літрів за готівку або безготівковий розрахунок;

за допомогою спеціально переобладнаних автомобілів, які працювали як мобільні міні-АЗС.

Правоохоронці вже встановили чотири підпільні заводи та бази зберігання, а також 10 автозаправних станцій у столиці та області, які торгували цим сурогатом.

Результати обшуків

Під час слідчих дій поліцейські вилучили чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію, печатки, комп'ютери та готівку в різній валюті. Крім того, арештовано транспортні засоби зловмисників.

Правоохоронці вилучили понад 86 тисяч літрів фальсифікованого бензину, ринкова вартість якого перевищує 7 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають.





















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