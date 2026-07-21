Два псевдореабилитационных центра разоблачены в Харькове: людей удерживали силой и заставляли работать, а с родственников брали до 25 тыс. грн ежемесячно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители пресекли деятельность двух псевдореабилитационных центров, где, по данным следствия, людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали, изолировали от внешнего мира и заставляли работать бесплатно. Шестерым харьковчанам было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры в ходе обысков в двух частных домах в Слободском и Салтовском районах освободили людей, которых удерживали против их воли.















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Что установило следствие?

Как отмечается, сеть действовала около пяти лет под видом благотворительной организации, которая якобы помогала людям с зависимостями. В каждом доме одновременно находились от 20 до 60 человек. Новых "пациентов" искали среди людей с зависимостями и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, а их родственникам обещали лечение, за которое ежемесячно брали от 5 до 25 тысяч гривен.

"Вместо этого, по версии следствия, никакой медицинской или психологической помощи не оказывалось. У людей забирали документы, телефоны и деньги, дома были за решеткой и закрыты, а самих "пациентов" заставляли работать и изучать религиозные тексты. За неповиновение им угрожали и оказывали психологическое давление", — говорится в сообщении.

По данным следствия, организатор руководил сетью, двое сообщников контролировали удерживаемых, еще трое — бывшие "пациенты", ставшие надзирателями.

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Подозрения

Шестерым подозреваемым инкриминируется незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Прокуратура будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу.