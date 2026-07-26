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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час доставлення до терцентру у Вінниці: його затримали

ніж,нож

У Вінниці чоловік завдав ножове поранення військовослужбовцю ТЦК під час доставлення до ТЦК та СП. Нападника затримали, а постраждалому надано медичну допомогу.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли у терцентрі про інцидент?

У ТЦК заявили, що чоловік, який значився порушником військового обліку з 2025 року, здійснив напад на представника групи оповіщення. Інцидент стався 25 липня.

"Під час доставлення до ТЦК та СП для подальшого уточнення військово-облікових даних порушник військового обліку почав поводитись агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж та завдав поранення одному з них", - йдеться у повідомленні.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

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Відкрито кримінальне провадження 

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством. Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу.

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Автор: 

Вінниця (518) Вінницька область (1060) напад (1275) ТЦК та СП (1290) Вінницький район (72)
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Топ коментарі
+18
Що в США, що в Канаді військового б посадили років на п'ять за те, що він застосував силу до цивільного
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26.07.2026 22:22 Відповісти
+15
так там не було поліції. ти чому в неділю бухаєш? завтра ж на роботу.
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26.07.2026 22:20 Відповісти
+15
як вас там терплять, синяків?
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26.07.2026 22:24 Відповісти

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