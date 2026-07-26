Чоловік поранив ножем військового ТЦК під час доставлення до терцентру у Вінниці: його затримали

У Вінниці чоловік завдав ножове поранення військовослужбовцю ТЦК під час доставлення до ТЦК та СП. Нападника затримали, а постраждалому надано медичну допомогу.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповіли у терцентрі про інцидент?

У ТЦК заявили, що чоловік, який значився порушником військового обліку з 2025 року, здійснив напад на представника групи оповіщення. Інцидент стався 25 липня.

"Під час доставлення до ТЦК та СП для подальшого уточнення військово-облікових даних порушник військового обліку почав поводитись агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж та завдав поранення одному з них", - йдеться у повідомленні.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

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Відкрито кримінальне провадження

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством. Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу.

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