Угрожал работникам ТЦК ножом: в Харькове полиция задержала мужчину. ФОТОрепортаж
В Новобаварском районе Харькова по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчиной дознаватели открыли уголовное производство.
Об этом пишет полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"29 апреля в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт", - говорится в сообщении.
Мужчина угрожал ТЦК ножом во время проверки
Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением.
При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он сказал, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом. Вещественное доказательство - нож, изъято.
По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Какое возможное наказание нападающему?
Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие.
Пожалуйста, подождите...
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перший раз бачу щоб ножа встромляли в землю і фоткали з лінійкою. і скільки він міліметрів в довжину?
- зате на фронт не потрапить . Схоже - пацан свого добився ...
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
- скільки коштує відкупитися під час перевірки
- скільки треба , аби випустили з бусика
- скільки треба , аби випустили з ТЦК ...
Брешуть мабудь ...
Чому більше повірить тцкун, бронюванню в резерв+ або квитанції про банківський переказ йому на картку? ))
Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
- перші втекли СБУшники , судді , пркурори ... потім мєнти , а потім - всі інші ...
Щось поспішили...
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