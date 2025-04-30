Угрожал работникам ТЦК ножом: в Харькове полиция задержала мужчину. ФОТОрепортаж

В Новобаварском районе Харькова по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчиной дознаватели открыли уголовное производство.

Об этом пишет полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"29 апреля в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт", - говорится в сообщении.

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Мужчина угрожал ТЦК ножом во время проверки

Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением.

При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он сказал, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом. Вещественное доказательство - нож, изъято.





По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Какое возможное наказание нападающему?

Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие.