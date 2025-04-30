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Новости Фото Конфликт с ТЦК Угрозы сотрудникам ТЦК
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Угрожал работникам ТЦК ножом: в Харькове полиция задержала мужчину. ФОТОрепортаж

В Новобаварском районе Харькова по факту конфликта между сотрудниками ТЦК и мужчиной дознаватели открыли уголовное производство.

Об этом пишет полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"29 апреля в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт", - говорится в сообщении.

Также читайте: Правоохранители задержали мужчину, который угрожал карабином работникам ТЦК в Одесской области

Мужчина угрожал ТЦК ножом во время проверки

Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением.

При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он сказал, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом. Вещественное доказательство - нож, изъято.

Угрожал ножом ТЦК
Угрожал ножом ТЦК

По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Работник ТЦК устроил драку со стрельбой в Одессе: ему сообщено о подозрении в хулиганстве, - полиция

Какое возможное наказание нападающему?

Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие.

Автор: 

нападение (2215) ТЦК (532) Харьковская область (840) Харьковский район (255) Харьков (1)


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Топ комментарии
+22
1. в Одесі й Харкові вже декілька груп бандюків зловили, які прикидались тцкашніками.
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
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30.04.2025 19:45
+18
Точно, зате тцкуни, коли прийдуть калмики, продовжуватимуть безстрашно проводити в них перевірку облікових документів)))

Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
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30.04.2025 19:52
+18
Тцкуни - це як морська свинка, ні хріна спільного ні зі свинею ні з морем
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30.04.2025 19:55
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Правила форума Совет форумчан
так то ж не ніж, не холодна зброя, а так, зубочистка.
перший раз бачу щоб ножа встромляли в землю і фоткали з лінійкою. і скільки він міліметрів в довжину?
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30.04.2025 19:39 Ответить
Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Джерело: https://censor.net/ua/p3549729
- зате на фронт не потрапить . Схоже - пацан свого добився ...
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30.04.2025 19:39 Ответить
Потрапить в штрафбат.
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30.04.2025 19:41 Ответить
Який діловий боров. На своїх військових з ножем кидаєтся, а прийдуть калмики, насере в джинси з переляку і сховаєтся в кущах.
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30.04.2025 19:40 Ответить
1. в Одесі й Харкові вже декілька груп бандюків зловили, які прикидались тцкашніками.
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
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30.04.2025 19:45 Ответить
Де ви там балаклави побачили?
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30.04.2025 19:47 Ответить
ви про що? на фотці поліція. вони без балаклав
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30.04.2025 19:49 Ответить
А от "злі язики" кажуть , що є конкретна такса -
- скільки коштує відкупитися під час перевірки
- скільки треба , аби випустили з бусика
- скільки треба , аби випустили з ТЦК ...
Брешуть мабудь ...
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30.04.2025 19:49 Ответить
"мабудь" брешуть
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30.04.2025 19:50 Ответить
-скільки треба, аби комерс вільно працював і пересувався містом
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30.04.2025 20:15 Ответить
тцк не війскові
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30.04.2025 19:46 Ответить
ТЦК-структурний підрозділ армії.
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30.04.2025 19:48 Ответить
Тцкуни - це як морська свинка, ні хріна спільного ні зі свинею ні з морем
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30.04.2025 19:55 Ответить
Персональні дані в ТЦК поновили ? Чого чекаємо?
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30.04.2025 20:10 Ответить
Поки тебе як тцкуна без бойового досвіду відправлять воювати.
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30.04.2025 20:14 Ответить
Тцкуни, може ви відразу картку будете свою публікувати та туди бабло скидати?
Чому більше повірить тцкун, бронюванню в резерв+ або квитанції про банківський переказ йому на картку? ))
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30.04.2025 20:34 Ответить
Лайна собачого їм, а не гроші.
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30.04.2025 20:41 Ответить
Точно, зате тцкуни, коли прийдуть калмики, продовжуватимуть безстрашно проводити в них перевірку облікових документів)))

Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
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30.04.2025 19:52 Ответить
По Сумах було так -
- перші втекли СБУшники , судді , пркурори ... потім мєнти , а потім - всі інші ...
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30.04.2025 19:54 Ответить
В Києві поліція нікуди не втекла. СБУ теж працювало коли бої йшли такі, що на Майдані грохот артилерії відчувався, . Стосовно інших - не знаю.
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30.04.2025 19:56 Ответить
Так точно. Безвідмовний барометр - як втеча щурів із корабля
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30.04.2025 19:57 Ответить
Не факт, що втечуть, швидше всього займуться звичною справою - бусифікувати для орди.
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30.04.2025 21:45 Ответить
Ти ж насрав і не здох, якось існуєш.
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30.04.2025 21:49 Ответить
Власний досвід ?
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30.04.2025 21:56 Ответить
Хм, а чому не схожий на ніж, а зразу-ніж?
Щось поспішили...
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30.04.2025 19:45 Ответить
мало того, що цей "ніж" максимум 60 мм в довжину, так ще й носик зломаний , тому й в землю встромили, щоб не зовсім смішно було такі новини читати.
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30.04.2025 19:47 Ответить
я досі ржу . хіба то ніж??? ось це НІЖ

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30.04.2025 20:08 Ответить
Тиж вкурсі що всі знають, що ти бот тецекашний ?
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30.04.2025 20:30 Ответить
ещё раз - ЗА ПАРЕБРИК!
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30.04.2025 20:38 Ответить
Коли там вже будуть кримінальні впровадження проти тцк за викрадення і утримання людей? Чи це інше ? 🥱 Реально відчуття що люди справляться і без поліції скоро
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30.04.2025 20:28 Ответить
Ну що ж таке? Знову тцкашників обіжають.
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30.04.2025 20:33 Ответить
Не робіть поспішних висновків. Може це ТЦК разом з поліцією підкинули ножа? Довіри до ТЦК та поліції у народу немає. Ці тварюки навіть знущаються з хлопців з ЗСУ.
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30.04.2025 20:37 Ответить
адмін я готовий на черговий бан, але ще раз закликаю - уймі ретівих говнометчиків які у тебе на сайті БЕЗКАРНО поливають брудом один з підрозділів ЗСУ від роботи якого залежить наші з вами життя! чому на сайті ВІЛЬНО боти підораші ведуть свою підривну роботу??
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30.04.2025 20:47 Ответить
"уймі ретівих".... Ото дякую, посміхнувся.... Мову вивчи, чудо тцкунське...
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30.04.2025 21:02 Ответить
 
 