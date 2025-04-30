Погрожував працівникам ТЦК ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка. ФОТОрепортаж
У Новобаварському районі Харкова за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіком дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
Про це пише поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
"29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт", - ідеться в повідомленні.
Чоловік погрожував ТЦК ножем під час перевірки
Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та, діставши ніж, погрожував його застосуванням.
При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ – ніж вилучено.
За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Яке можливе покарання нападнику?
Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перший раз бачу щоб ножа встромляли в землю і фоткали з лінійкою. і скільки він міліметрів в довжину?
- зате на фронт не потрапить . Схоже - пацан свого добився ...
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
- скільки коштує відкупитися під час перевірки
- скільки треба , аби випустили з бусика
- скільки треба , аби випустили з ТЦК ...
Брешуть мабудь ...
Чому більше повірить тцкун, бронюванню в резерв+ або квитанції про банківський переказ йому на картку? ))
Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
- перші втекли СБУшники , судді , пркурори ... потім мєнти , а потім - всі інші ...
Щось поспішили...
/\
/ \_
| o\
| o/
| o\
| o/
| o\
| o/
|___o\
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
/____\
(_____)