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Новини Фото Конфлікт із ТЦК Погрози працівникам ТЦК
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Погрожував працівникам ТЦК ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка. ФОТОрепортаж

У Новобаварському районі Харкова за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіком дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Про це пише поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував карабіном працівникам ТЦК на Одещині

Чоловік погрожував ТЦК ножем під час перевірки

Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та, діставши ніж, погрожував його застосуванням.

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ – ніж вилучено.

Погрожував ножем ТЦК
Погрожував ножем ТЦК

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Дивіться: Працівник ТЦК влаштував бійку зі стріляниною в Одесі: йому повідомлено про підозру в хуліганстві, - поліція

Яке можливе покарання нападнику?

Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство.

Автор: 

напад (1126) ТЦК та СП (574) Харківська область (843)


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Топ коментарі
+15
1. в Одесі й Харкові вже декілька груп бандюків зловили, які прикидались тцкашніками.
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
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30.04.2025 19:45
+13
Точно, зате тцкуни, коли прийдуть калмики, продовжуватимуть безстрашно проводити в них перевірку облікових документів)))

Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
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30.04.2025 19:52
+12
Тцкуни - це як морська свинка, ні хріна спільного ні зі свинею ні з морем
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30.04.2025 19:55
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так то ж не ніж, не холодна зброя, а так, зубочистка.
перший раз бачу щоб ножа встромляли в землю і фоткали з лінійкою. і скільки він міліметрів в довжину?
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30.04.2025 19:39 Відповісти
Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Джерело: https://censor.net/ua/p3549729
- зате на фронт не потрапить . Схоже - пацан свого добився ...
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30.04.2025 19:39 Відповісти
Потрапить в штрафбат.
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30.04.2025 19:41 Відповісти
Який діловий боров. На своїх військових з ножем кидаєтся, а прийдуть калмики, насере в джинси з переляку і сховаєтся в кущах.
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30.04.2025 19:40 Відповісти
1. в Одесі й Харкові вже декілька груп бандюків зловили, які прикидались тцкашніками.
2. ти ж новину читав? написано "29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт". як ти думаєш, то поліцейські разом з тцкашніками на 102 дзвонили? чи тцкашніки без поліції (і без повноважень) людей перевіряли?
3. ну я б теж від незрозуміло кого в балаклавах відбивався.
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30.04.2025 19:45 Відповісти
Де ви там балаклави побачили?
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30.04.2025 19:47 Відповісти
ви про що? на фотці поліція. вони без балаклав
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30.04.2025 19:49 Відповісти
А от "злі язики" кажуть , що є конкретна такса -
- скільки коштує відкупитися під час перевірки
- скільки треба , аби випустили з бусика
- скільки треба , аби випустили з ТЦК ...
Брешуть мабудь ...
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30.04.2025 19:49 Відповісти
"мабудь" брешуть
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30.04.2025 19:50 Відповісти
-скільки треба, аби комерс вільно працював і пересувався містом
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30.04.2025 20:15 Відповісти
тцк не війскові
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30.04.2025 19:46 Відповісти
ТЦК-структурний підрозділ армії.
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30.04.2025 19:48 Відповісти
Тцкуни - це як морська свинка, ні хріна спільного ні зі свинею ні з морем
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30.04.2025 19:55 Відповісти
Персональні дані в ТЦК поновили ? Чого чекаємо?
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30.04.2025 20:10 Відповісти
Поки тебе як тцкуна без бойового досвіду відправлять воювати.
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30.04.2025 20:14 Відповісти
Тцкуни, може ви відразу картку будете свою публікувати та туди бабло скидати?
Чому більше повірить тцкун, бронюванню в резерв+ або квитанції про банківський переказ йому на картку? ))
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30.04.2025 20:34 Відповісти
Лайна собачого їм, а не гроші.
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30.04.2025 20:41 Відповісти
Точно, зате тцкуни, коли прийдуть калмики, продовжуватимуть безстрашно проводити в них перевірку облікових документів)))

Найперші, хто за два дні до цього і звалить - судді, тцкуни, кримінал, прокурори, поліція, що рангом вище, і частина простих, чиновники і всі інші. Уже бачили по Дніпру, Херсону, Харкову....
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30.04.2025 19:52 Відповісти
По Сумах було так -
- перші втекли СБУшники , судді , пркурори ... потім мєнти , а потім - всі інші ...
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30.04.2025 19:54 Відповісти
В Києві поліція нікуди не втекла. СБУ теж працювало коли бої йшли такі, що на Майдані грохот артилерії відчувався, . Стосовно інших - не знаю.
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30.04.2025 19:56 Відповісти
Так точно. Безвідмовний барометр - як втеча щурів із корабля
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30.04.2025 19:57 Відповісти
Хм, а чому не схожий на ніж, а зразу-ніж?
Щось поспішили...
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30.04.2025 19:45 Відповісти
мало того, що цей "ніж" максимум 60 мм в довжину, так ще й носик зломаний , тому й в землю встромили, щоб не зовсім смішно було такі новини читати.
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30.04.2025 19:47 Відповісти
я досі ржу . хіба то ніж??? ось це НІЖ

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30.04.2025 20:08 Відповісти
Ворог б'є по дитячім садкам, школам, лікарням, по цивільнім будинкам, але ніколи не б'є по ТЦК та поліції. З чого б це? Чи не є ця категорія зрадниками України та ворожими прислужниками? Дали присягу захищати народ України, а знущаються з народу України. ТЦК та поліція має зброю, стаття 27 конституції України говорить, що кожен громадянин має право на самозахист. Було б не погано, щоб кожен громадянин мав право на зброю, може зрадників на території України поменшало.
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30.04.2025 20:14 Відповісти
ти такий же ворог України! у вас одо завдання - знищити Україну!
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30.04.2025 20:23 Відповісти
А ти ворог народу України, без якого цієї держави не буде. Бот галімий ще і живеш падла на наші податки
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30.04.2025 20:31 Відповісти
позорище! дозволяти тут відкрито цькувати один із найважливіших підрозділів ЗСУ у якому 70% особового складу фронтовики, половина з яких пройшли госпіталя - Ганьба!
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30.04.2025 20:15 Відповісти
Поранені мішком готівки з закутку. Або ж у боях з власним сумлінням.
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30.04.2025 20:20 Відповісти
в мішку і твоя готівка є??
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30.04.2025 20:26 Відповісти
Моєї там точно немає. Але ж за мішок сказати нічого по суті...
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30.04.2025 20:29 Відповісти
Тиж вкурсі що всі знають, що ти бот тецекашний ?
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30.04.2025 20:30 Відповісти
ещё раз - ЗА ПАРЕБРИК!
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30.04.2025 20:38 Відповісти
Коли там вже будуть кримінальні впровадження проти тцк за викрадення і утримання людей? Чи це інше ? 🥱 Реально відчуття що люди справляться і без поліції скоро
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30.04.2025 20:28 Відповісти
Ну що ж таке? Знову тцкашників обіжають.
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30.04.2025 20:33 Відповісти
Не робіть поспішних висновків. Може це ТЦК разом з поліцією підкинули ножа? Довіри до ТЦК та поліції у народу немає. Ці тварюки навіть знущаються з хлопців з ЗСУ.
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30.04.2025 20:37 Відповісти
адмін я готовий на черговий бан, але ще раз закликаю - уймі ретівих говнометчиків які у тебе на сайті БЕЗКАРНО поливають брудом один з підрозділів ЗСУ від роботи якого залежить наші з вами життя! чому на сайті ВІЛЬНО боти підораші ведуть свою підривну роботу??
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30.04.2025 20:47 Відповісти
Злочинці в формі це злочиці!
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30.04.2025 21:00 Відповісти
"уймі ретівих".... Ото дякую, посміхнувся.... Мову вивчи, чудо тцкунське...
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30.04.2025 21:02 Відповісти
 
 