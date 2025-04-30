Погрожував працівникам ТЦК ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка. ФОТОрепортаж

У Новобаварському районі Харкова за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіком дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Про це пише поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора "102" про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт", - ідеться в повідомленні.

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Чоловік погрожував ТЦК ножем під час перевірки

Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та, діставши ніж, погрожував його застосуванням.

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ – ніж вилучено.





За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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Яке можливе покарання нападнику?

Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство.