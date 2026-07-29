У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК: медикиня загинула, триває слідство. ФОТО (оновлення)

Фото: Нацполіція України

У Подільському районі Києва чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку. Нападника затримали, правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Порушник військового обліку був доставлений на ВЛК

Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію.

Як зазначили, з метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Також дивіться: Чоловіки у Черкасах вчинили хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК, - Нацполіція. ВIДЕО

Завдав ножових ударів лікарці

Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин завдав ножових ударів лікарці, від чого вона померла.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Також читайте: Конфлікт із військовослужбовцями ТЦК у Черкасах: затримано чотирьох підозрюваних

"Наголошуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства громадянина буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - зазначили в ТЦК.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше в Нацполіції повідомили: 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.

Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:00. Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки.

Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі".

Дивіться: Чоловіка з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК на Закарпатті, - Лубінець. ФОТО

Фото: Нацполіція України

Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії - це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України, Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками.

Також дивіться: Погрожував працівникам ТЦК ножем: у Харкові поліція затримала чоловіка. ФОТОрепортаж