У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК: медикиня загинула, триває слідство. ФОТО (оновлення)
У Подільському районі Києва чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку. Нападника затримали, правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.
Порушник військового обліку був доставлений на ВЛК
Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію.
Як зазначили, з метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Завдав ножових ударів лікарці
Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин завдав ножових ударів лікарці, від чого вона померла.
Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.
"Наголошуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства громадянина буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - зазначили в ТЦК.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше в Нацполіції повідомили: 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.
Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:00. Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки.
Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі".
Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії - це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України, Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками.
Будь ласка, зачекайте...
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