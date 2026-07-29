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Новини Погрози працівникам ТЦК Напад на лікарку в ТЦК
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У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК: медикиня загинула, триває слідство. ФОТО (оновлення)

У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК
Фото: Нацполіція України

У Подільському районі Києва чоловік, якого поліція доставила до територіального центру комплектування як порушника військового обліку, під час проходження військово-лікарської комісії смертельно поранив ножем лікарку. Нападника затримали, правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

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Порушник військового обліку був доставлений на ВЛК

Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію.

Як зазначили, з метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Завдав ножових ударів лікарці

Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин завдав ножових ударів лікарці, від чого вона померла.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

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"Наголошуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства громадянина буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - зазначили в ТЦК.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше в Нацполіції повідомили: 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.

Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:00. Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки.

Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі".

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У ТЦК Києва чоловік із ножем напав на лікарку ВЛК
Фото: Нацполіція України

Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії - це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України, Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками.

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Автор: 

Київ (16707) ТЦК та СП (1295)
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Топ коментарі
+43
То чого ти, ухилянтка, досі не в окопі? Бурятів в Іспанії чекаєш? Захищати України повинні усі громадяни, а не лише чоловіки. Пропагуєш своїм прикладом культ ухилянтства?
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29.07.2026 20:16 Відповісти
+30
Вона йому -"Годен". А він- "Я ж психічно хворий" . Вона - " Доведи". А він реально і був хворий.
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29.07.2026 20:29 Відповісти
+25
Примусове ВЛК - це кримінальний злочин. Максимум що може ТЦК - це покарати штрафом за відмову проходження ВЛК.
Конституція України. Стаття 28. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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29.07.2026 20:21 Відповісти

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