Чоловіка з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК на Закарпатті, - Лубінець. ФОТО

Чоловіка з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК та СП на Закарпатті.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зокрема, він отримав зверення щодо можливого порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів.

За словами заявника, працівники поліції доставили чоловіка з інвалідністю до одного з підрозділів Закарпатського ОТЦК та СП. Попри документи, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати.

Недуги чоловіка

Як зазначається, чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та регулярного приймання ліків. Однак, як зазначено у зверненні, під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги та можливості вчасно приймати необхідні препарати.

Омбудсмен невідкладно доручив своєму представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову перевірити викладені факти.

Він також уточнив, що завдяки оперативному реагуванню чоловіка звільнили, а його законне право на відстрочку - поновили.

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"Водночас викладені у зверненні обставини потребують належної правової оцінки. До Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направлено повідомлення про можливе перевищення влади військовою службовою особою. До ДБР - повідомлення щодо можливого перевищення влади працівником правоохоронного органу. Також до Військової служби правопорядку у ЗСУ та ОК "Захід" направлено звернення щодо проведення перевірки та службового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Позиція Лубінця

Лубінець наголошує, що мобілізація в умовах війни є необхідною. Але вона не може здійснюватися всупереч закону.

"Людина, яка має інвалідність та законне право на відстрочку, не повинна незаконно утримуватися або позбавлятися своїх прав. Закривати очі на очевидні факти, зокрема коли законне право людини

підтверджене належними документами, - неприпустимо. Це не посилює обороноздатність держави. Навпаки - дискредитує саму мобілізацію та підриває довіру українців до державних інституцій.

"Моя позиція незмінна: мобілізація має відбуватися виключно в межах Конституції та законів України. Жодна посадова особа не може своїм рішенням скасувати право людини, гарантоване законом", - резюмував омбудсмен.

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