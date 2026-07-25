Мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК на Закарпатье, - Лубинец. ФОТО

Мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК и СП на Закарпатье.

Об этом сообщил в Telegram-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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В частности, он получил обращение о возможном нарушении прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мер.

По словам заявителя, сотрудники полиции доставили мужчину с инвалидностью в одно из подразделений Закарпатского ОТЦК и СП. Несмотря на документы, подтверждавшие его законное право на отсрочку, его продолжали удерживать.

Заболевания мужчины

Как отмечается, мужчина болен туберкулезом, нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме лекарств. Однако, как указано в обращении, во время пребывания в ТЦК ему не обеспечили надлежащую медицинскую помощь и возможность своевременно принимать необходимые препараты.

Омбудсмен незамедлительно поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить изложенные факты.

Он также уточнил, что благодаря оперативному реагированию мужчину освободили, а его законное право на отсрочку восстановили.

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"В то же время изложенные в обращении обстоятельства требуют надлежащей правовой оценки. В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона направлено сообщение о возможном превышении полномочий военным должностным лицом. В ГБР — сообщение о возможном превышении полномочий сотрудником правоохранительного органа. Также в Военную службу правопорядка ВСУ и ОК "Запад" направлено обращение о проведении проверки и служебного расследования", — говорится в сообщении.

Позиция Лубинца

Лубинец подчеркивает, что мобилизация в условиях войны необходима. Но она не может осуществляться вопреки закону.

"Человек, имеющий инвалидность и законное право на отсрочку, не должен незаконно удерживаться или лишаться своих прав. Закрывать глаза на очевидные факты, в частности когда законное право человека

подтверждено надлежащими документами, - недопустимо. Это не укрепляет обороноспособность государства. Наоборот - дискредитирует саму мобилизацию и подрывает доверие украинцев к государственным институтам.

"Моя позиция неизменна: мобилизация должна происходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Ни одно должностное лицо не может своим решением отменить право человека, гарантированное законом", - резюмировал омбудсмен.

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