Продавали бронювання за $8 тис.: затримано працівника ТЦК та поліцейського на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО

У Кіровоградській області в рамках операції "Чесний призов" викрили працівника районного ТЦК, який разом із дільничним офіцером поліції вимагав щомісячну плату з підприємців за невжиття заходів щодо мобілізації їхніх працівників.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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За $8 тис. вони також пропонували оформити фіктивне бронювання через внесення неправдивих даних до системи "Оберіг".

Про кого йдеться?

Так, працівник одного з відділів Олександрійського районного ТЦК та СП відповідав за внесення й оновлення даних військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг". Службовий доступ до системи він вирішив використати для незаконного заробітку..

До співпраці він також залучив дільничного офіцера поліції, який добре знав місцевих підприємців та мав вихід на них.

"Фігуранти вимагали від підприємців щомісяця платити за те, щоб їхніх найманих працівників не мобілізували. Крім того, за 8 тисяч доларів США вони обіцяли оформити фіктивне бронювання, внісши неправдиві відомості до системи "Оберіг", - розповііли у Бюро.

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Затримання

Посадовця ТЦК та поліцейського затримали під час отримання грошей за незаконне бронювання. Передачу коштів вони організували просто посеред траси.

Після викриття фігуранти спробували втекти, однак їх затримали правоохоронці.

Наразі проводять обшуки за місцями їхнього проживання.

Вирішується питання про повідомленні їм про підозру в одеражнні хабаря.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що передувало

Вранці 30 липня працівники Державного бюро розслідувань розпочали масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного і районного рівнів у межах операції "Чесний призов", яку Бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ.

Під час операції викрили незаконне втручання до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) у Києві.

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