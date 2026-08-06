В Закарпатском ТЦК отрицают проведение обысков в подразделениях: распространяемая информация не соответствует действительности
В Закарпатском ОТЦК опровергли информацию о проведении обысков в подразделениях, о которых накануне сообщали СМИ и в сети.
Об этом говорится на странице Закарпатского ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Информация не соответствует действительности
"В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о якобы проводимых масштабных обысках в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Закарпатской области сообщаем следующее. На данный момент информация о проведении обысков в подразделениях, подчиненных Закарпатскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Также в ТЦК призвали представителей СМИ, администраторов информационных ресурсов и граждан не распространять непроверенную информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.
Что предшествовало
Ранее журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что в Мукачевском РТЦК и СП, а также в военно-медицинской комиссии правоохранители проводят масштабные обыски из-за предполагаемого незаконного снятия с учета военнообязанных.
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