В Закарпатском ТЦК отрицают проведение обысков в подразделениях: распространяемая информация не соответствует действительности

В Закарпатском ОТЦК опровергли информацию о проведении обысков в подразделениях, о которых накануне сообщали СМИ и в сети.

Об этом говорится на странице Закарпатского ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Информация не соответствует действительности

"В связи с распространением в СМИ и социальных сетях информации о якобы проводимых масштабных обысках в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Закарпатской области сообщаем следующее. На данный момент информация о проведении обысков в подразделениях, подчиненных Закарпатскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК призвали представителей СМИ, администраторов информационных ресурсов и граждан не распространять непроверенную информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.

Читайте также: Более 60 адвокатов пожаловались на недопуск в ТЦК в 2025 году, - Лубинец

Что предшествовало

Ранее журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что в Мукачевском РТЦК и СП, а также в военно-медицинской комиссии правоохранители проводят масштабные обыски из-за предполагаемого незаконного снятия с учета военнообязанных.

Читайте также: 61 обыск и 15 подозрений: в ГБР обнародовали промежуточные результаты операции "Честный призыв"