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Проверяют схему со "списанием" военнообязанных: в Мукачевском ТЦК и ВЛК проходят обыски

В Мукачевском ТЦК и ВЛК проходят обыски

В Мукачевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также в военно-медицинской комиссии правоохранительные органы проводят масштабные обыски в связи с предполагаемым незаконным снятием с учета военнообязанных.

Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Следственные действия проходят одновременно в двух учреждениях. Уголовное производство касается возможного незаконного списания около 1500 военнообязанных граждан.

По информации источников, примерно 500 из этих лиц выехали за пределы Украины в день оформления соответствующих документов о списании.

В настоящее время правоохранители проводят обыски, изымают документацию и другие доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

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Автор: 

Мукачево (362) обыск (2018) ТЦК (1289) Закарпатская область (2858) Мукачевский район (32)
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Топ комментарии
+8
Будуть "сидіти" як крупа
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06.08.2026 11:45 Ответить
+3
А якже тепер особам на посадах у територіальних громадах ХАРЧЄВАТЬСЯ з родичами🤑🤑🤑🤥🤥🤥
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06.08.2026 11:55 Ответить
+3
От скажіть, тцк це хто? Працівники чи військові? Якщо працівники то в них бронь є чи відстрочка? А якщо військові то що це за військові які не були навіть на бзвп але с убд?? Яке зараз можна отримати тільки за гроші якщо навіть ти був на нулі 🤦 багато запитань чим відповідей, хто його кришує?
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06.08.2026 11:57 Ответить

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