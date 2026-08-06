Проверяют схему со "списанием" военнообязанных: в Мукачевском ТЦК и ВЛК проходят обыски
В Мукачевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также в военно-медицинской комиссии правоохранительные органы проводят масштабные обыски в связи с предполагаемым незаконным снятием с учета военнообязанных.
Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
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Следственные действия проходят одновременно в двух учреждениях. Уголовное производство касается возможного незаконного списания около 1500 военнообязанных граждан.
По информации источников, примерно 500 из этих лиц выехали за пределы Украины в день оформления соответствующих документов о списании.
В настоящее время правоохранители проводят обыски, изымают документацию и другие доказательства, которые могут иметь значение для расследования.
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