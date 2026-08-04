Мужчину после инсульта мобилизовали в Полтавской области: Лубинец обратился в Минобороны и требует проверки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец требует проверить случай мобилизации мужчины из Полтавской области, которого призвали в ряды Сил обороны после перенесенного инсульта и при наличии хронических заболеваний.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задержание возле собственного дома

Как отмечается, представитель уполномоченного в Полтавской области Владислав Носенко принял участие в заседании Временной следственной комиссии, в ходе которого рассматривались проблемные вопросы соблюдения прав человека в ТСК и СП Полтавщины.

"На заседание пришла мать мобилизованного мужчины. Женщина рассказала: ее сын косил траву возле собственного дома. В это время к нему подошли представители ВСК и СП, которые, по ее словам, применили к нему физическую силу, после чего мобилизовали. Это вообще не укладывается в голове!", - подчеркивает Лубинец.

По словам матери, ее сын был снят с воинского учета и страдал рядом хронических заболеваний. В частности, мужчина перенёс инсульт и имел проблемы с сердцем.

"И это лишь часть его диагнозов, которые по этическим соображениям я не буду разглашать. Несмотря на состояние здоровья, ВЛК признала мужчину годным к военной службе. Женщина также предоставила копии документов, которые, по ее словам, подтверждают снятие сына с воинского учета. Соответствующий статус, в частности, отображался в приложении "Резерв+", - добавляет Лубинец.

Представитель в Полтавской области сразу же взялся за расследование этого случая. Отдельно направлен официальный запрос в Министерство обороны Украины.

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Позиция Лубинеца

"Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВЛК, изменения его статуса по воинскому учету, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждение прохождения им военной службы! Практика так называемой "бусификации", сформировавшаяся еще во времена предыдущего руководства МОУ, должна быть окончательно прекращена. Ей не место в правовом государстве, где высшей ценностью является человек, его жизнь, достоинство и права. Именно поэтому необходимо окончательно отказаться от практик прошлого", - говорится в сообщении.

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