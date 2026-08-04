Чоловіка після інсульту мобілізували на Полтавщині: Лубінець звернувся до Міноборони та вимагає перевірки

Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає перевірити мобілізацію чоловіка на Полтавщині, якого залучили до лав Сил оборони після інсульту та з хронічними хворобам.

Проо це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Затримання біля власного будинку

Як зазначається, представник уповноваженого у Полтавській області Владислав Носенко взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії, під час якого розглядали проблемні питання дотримання прав людини в ТЦК та СП Полтавщини.

"На засідання прийшла мати мобілізованого чоловіка. Жінка розповіла: її син косив траву біля власного будинку. У цей час до нього підійшли представники ТЦК та СП, які, за її словами, застосували до нього фізичну силу, після чого мобілізували. Це взагалі не вкладається у голові!" - наголошує Лубінець.

За словами матері, її син був виключений з військового обліку та мав низку хронічних захворювань. Зокрема, чоловік переніс інсульт і мав проблеми із серцем.

"І це лише частина його діагнозів, які з етичних міркувань я не розголошуватиму. Попри стан здоров’я, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Жінка також надала копії документів, які, за її словами, підтверджують виключення сина з військового обліку. Відповідний статус, зокрема, відображався у застосунку "Резерв+", - додає Лубінець.

Представник у Полтавській області одразу взяв цей випадок у роботу. Окремо направлено офіційний запит до Міністерства оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК на Закарпатті, - Лубінець. ФОТО

Позиція Лубінця

"Вимагаю надати офіційну інформацію та документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК, зміни його статусу щодо військового обліку, законності рішення про призов під час мобілізації, а також підтвердження проходження ним військової служби! Практика так званої "бусифікації", яка сформувалася ще за часів попереднього керівництва МОУ, має бути остаточно припинена. Їй не місце у правовій державі, де найвищою цінністю є людина, її життя, гідність і права. Саме тому необхідно остаточно відмовитися від практик минулого", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Батька-одинака мобілізували у Кривому Розі: начальник ТЦК каже, що рішення суду не доводить, що він сам утримує дитину