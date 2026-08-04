Чоловіка після інсульту мобілізували на Полтавщині: Лубінець звернувся до Міноборони та вимагає перевірки
Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає перевірити мобілізацію чоловіка на Полтавщині, якого залучили до лав Сил оборони після інсульту та з хронічними хворобам.
Проо це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання біля власного будинку
Як зазначається, представник уповноваженого у Полтавській області Владислав Носенко взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії, під час якого розглядали проблемні питання дотримання прав людини в ТЦК та СП Полтавщини.
"На засідання прийшла мати мобілізованого чоловіка. Жінка розповіла: її син косив траву біля власного будинку. У цей час до нього підійшли представники ТЦК та СП, які, за її словами, застосували до нього фізичну силу, після чого мобілізували. Це взагалі не вкладається у голові!" - наголошує Лубінець.
За словами матері, її син був виключений з військового обліку та мав низку хронічних захворювань. Зокрема, чоловік переніс інсульт і мав проблеми із серцем.
"І це лише частина його діагнозів, які з етичних міркувань я не розголошуватиму. Попри стан здоров’я, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Жінка також надала копії документів, які, за її словами, підтверджують виключення сина з військового обліку. Відповідний статус, зокрема, відображався у застосунку "Резерв+", - додає Лубінець.
Представник у Полтавській області одразу взяв цей випадок у роботу. Окремо направлено офіційний запит до Міністерства оборони України.
Позиція Лубінця
"Вимагаю надати офіційну інформацію та документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК, зміни його статусу щодо військового обліку, законності рішення про призов під час мобілізації, а також підтвердження проходження ним військової служби! Практика так званої "бусифікації", яка сформувалася ще за часів попереднього керівництва МОУ, має бути остаточно припинена. Їй не місце у правовій державі, де найвищою цінністю є людина, її життя, гідність і права. Саме тому необхідно остаточно відмовитися від практик минулого", - йдеться у повідомленні.
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