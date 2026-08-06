Перевіряють схему зі "списанням" військовозобов’язаних: у Мукачівському ТЦК та ВЛК проходять обшуки

У Мукачівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й у військовій лікарській комісії правоохоронці проводять масштабні обшуки через ймовірне незаконне зняття з обліку військовозобов'язаних.

Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідчі дії проходять одночасно у двох установах. Кримінальне провадження стосується можливого незаконного списання близько 1500 військовозобов'язаних громадян.

За інформацією джерел, приблизно 500 із цих осіб виїхали за межі України в день оформлення відповідних документів про списання.

Наразі правоохоронці проводять обшуки, вилучають документацію та інші докази, що можуть мати значення для розслідування.

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