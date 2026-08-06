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Перевіряють схему зі "списанням" військовозобов’язаних: у Мукачівському ТЦК та ВЛК проходять обшуки

У Мукачівському ТЦК та ВЛК проходять обшуки

У Мукачівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й у військовій лікарській комісії правоохоронці проводять масштабні обшуки через ймовірне незаконне зняття з обліку військовозобов'язаних.

Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Слідчі дії проходять одночасно у двох установах. Кримінальне провадження стосується можливого незаконного списання близько 1500 військовозобов'язаних громадян.

За інформацією джерел, приблизно 500 із цих осіб виїхали за межі України в день оформлення відповідних документів про списання.

Наразі правоохоронці проводять обшуки, вилучають документацію та інші докази, що можуть мати значення для розслідування.

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Автор: 

Мукачево (155) обшук (1548) ТЦК та СП (1319) Закарпатська область (2072) Мукачівський район (31)
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Топ коментарі
+8
Будуть "сидіти" як крупа
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06.08.2026 11:45 Відповісти
+3
А якже тепер особам на посадах у територіальних громадах ХАРЧЄВАТЬСЯ з родичами🤑🤑🤑🤥🤥🤥
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06.08.2026 11:55 Відповісти
+3
От скажіть, тцк це хто? Працівники чи військові? Якщо працівники то в них бронь є чи відстрочка? А якщо військові то що це за військові які не були навіть на бзвп але с убд?? Яке зараз можна отримати тільки за гроші якщо навіть ти був на нулі 🤦 багато запитань чим відповідей, хто його кришує?
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06.08.2026 11:57 Відповісти

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