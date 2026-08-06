Перевіряють схему зі "списанням" військовозобов’язаних: у Мукачівському ТЦК та ВЛК проходять обшуки
У Мукачівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й у військовій лікарській комісії правоохоронці проводять масштабні обшуки через ймовірне незаконне зняття з обліку військовозобов'язаних.
Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Слідчі дії проходять одночасно у двох установах. Кримінальне провадження стосується можливого незаконного списання близько 1500 військовозобов'язаних громадян.
За інформацією джерел, приблизно 500 із цих осіб виїхали за межі України в день оформлення відповідних документів про списання.
Наразі правоохоронці проводять обшуки, вилучають документацію та інші докази, що можуть мати значення для розслідування.
Топ коментарі
+8 dssdf
показати весь коментар06.08.2026 11:45 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
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+3 Sergey Brizhak
показати весь коментар06.08.2026 11:57 Відповісти Посилання
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