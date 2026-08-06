На Волыни двум руководителям ТЦК объявили подозрение из-за фальшивой мобилизации

На Волыни двум руководителям территориальных центров комплектования было предъявлено подозрение в связи со схемой фиктивной мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

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Схема с реестром и вымышленными призывниками

Сотрудники ГБР совместно с СБУ установили, что в течение 2025–2026 годов должностные лица имели доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Они использовали личные электронные ключи, чтобы вносить ложные данные о якобы мобилизованных гражданах.

По данным следствия, в реестр были внесены сведения о призыве почти 50 человек, которые фактически не были мобилизованы.

"Среди них были граждане, имевшие право на отсрочку, состоявшие на специальном учете по инвалидности, а также военнослужащие, уже проходившие службу", — отметили в ГБР.

Кроме того, должностные лица составляли фиктивные списки якобы мобилизованных и передавали их в областной ТЦК и СП, чтобы улучшить показатели работы.

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Подозрения и дальнейшие действия следствия

Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированной системе, а также в служебном подлоге.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных частями первой и третьей статьи 362 и частью первой статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Ранее ГБР раскрыло схему незаконного вывоза военнослужащих из частей.

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