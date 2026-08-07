Операция "Чесний призов": ГБР раскрыло схему "списания" более 1100 военнообязанных на Закарпатье

Сотрудники ГБР раскрыли в Закарпатье масштабную схему незаконного снятия военнообязанных с воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, бывшие руководители одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) могли незаконно "списать" более 1,1 тыс. мужчин.

"В ходе комплексного анализа мобилизационной ситуации в Закарпатье сотрудники ГБР совместно с Национальной полицией задержали бывшего начальника одного из районных РТЦК и СП и его подчиненного - экс-начальника отдела учета и бронирования за масштабные нарушения установленных правил", - говорится в сообщении.

Им сообщено о подозрении в организации незаконного исключения военнообязанных из учета по состоянию здоровья.

Схема действовала в течение двух лет: стоимость "услуги" достигала 20 тысяч долларов

По версии следствия, в течение 2022–2024 годов должностные лица по предварительному сговору вносили недостоверные сведения в военно-учетные и медицинские документы, что позволяло безосновательно признавать мужчин негодными к военной службе и снимать их с воинского учета.

Следователи также проверяют причастность к схеме отдельных членов военно-врачебной комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни двум руководителям ТЦК объявили подозрение из-за фальшивой мобилизации

По оперативным данным, незаконное исключение из воинского учета обходилось военнообязанным от 8 до 20 тыс. долларов США.

Кроме того, следствие проверяет обстоятельства незаконного уничтожения служебных документов. По предварительной информации, было уничтожено более 1,1 тыс. личных дел граждан, которых исключили из воинского учета по состоянию здоровья.

Часть мужчин уже вернули на воинский учет

По материалам ГБР часть мужчин уже восстановлена на воинском учете и направлена на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Некоторых из них по результатам повторного осмотра признали годными к военной службе и мобилизовали.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 17 обысков по местам жительства и в автомобилях бывших руководителей ТЦК, операторов территориального центра, членов военно-медицинской комиссии, а также граждан, которые могли незаконно уклониться от мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 61 обыск и 15 подозрений: в ГБР обнародовали промежуточные результаты операции "Честный призыв"

Бывшему руководителю РТЦК и СП и его бывшему подчиненному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Спецоперация "Чесний призов" продолжается

В ГБР отметили, что спецоперация "Чесний призов" продолжается. Правоохранители проверяют законность решений, принятых должностными лицами ТЦК и СП, а также военно-медицинскими комиссиями, и документируют схемы незаконного уклонения от мобилизации в различных регионах Украины.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.