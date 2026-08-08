На Закарпатье выявили нарушения в Береговском РТЦК: лишали законных отсрочек мужчин со всей Украины, - Лубинец

В ходе мониторингового визита в Береговский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки на Закарпатье был выявлен ряд возможных нарушений в отношении военнообязанных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что во время мониторингового визита в Береговский РТЦК и СП его представитель в Закарпатской области Андрей Крючков зафиксировал массовые нарушения.

"Сотни военнообязанных со всей Украины фактически оказались в статусе заложников, ведь их незаконно удерживали с действующими отсрочками и не выпускали с территории РТЦК и СП, а правовые гарантии просто аннулировали без каких-либо оснований", — подчеркнул Лубинец.

Как работала схема?

Искусственное лишение свободы: гражданам с действительными документами блокировали выход с территории ТЦК, препятствуя свободному передвижению.

Массовая фальсификация данных: отсрочки отменяли, а в отдельных случаях даже без заседаний соответствующих комиссий и без оформления протоколов. В государственную информационную систему руководитель РТЦК и СП вносил заведомо ложную информацию.

Фиктивные документы: Должностные лица штамповали поддельные рапорты, которые становились "основанием" для лишения граждан их прав.

Унизительные условия пребывания: На сборном пункте были выявлены неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, нехватка питьевой воды, отсутствие белья, одеял, средств гигиены и наличие только летнего душа.

"Все эти выявленные факты — это прямое следствие пренебрежения и бездействия со стороны бывшего руководства Министерства обороны и незаконных указаний руководителя Закарпатского ОТЦК и СП! Именно отсутствие системного контроля создало условия для подобного произвола. Теперь становится абсолютно понятно, почему люди так боятся и почему появляются эти многочисленные видео, где граждане пытаются убежать от сотрудников ТЦК. Они боятся, потому что даже имея законную отсрочку, человек может легко ее лишиться в помещениях ТЦК", — отметил Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Честный призыв": ГБР раскрыло схему "списания" более 1100 военнообязанных на Закарпатье

Он также сообщил, что только в течение июля Крючков освободил 11 человек, которых, по его оценке, незаконно удерживали в этом РТЦК и СП. Еще двух граждан, по его словам, удалось освободить непосредственно во время мониторингового визита.

Выявленные нарушения могут иметь признаки преступлений

По словам Лубинца, выявленные действия могут содержать признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 146 (незаконное лишение свободы), 362 (несанкционированные действия с информацией), 366 (служебный подлог) и 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уже направлены в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения расследования. Также к реагированию привлечены Государственное бюро расследований и Военная служба правопорядка.

"Мобилизация — это важно, но когда она превращается в беззаконие, это подрывает доверие к государству. Все эти нарушения необходимо немедленно искоренять, а виновные должны понести суровую ответственность", — подчеркнул Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Списание" более 1,5 тысячи военных: двух бывших сотрудников Мукачевского ТЦК взяли под стражу