"Списание" более 1,5 тысячи военных: двух бывших должностных лиц Мукачевского ТЦК взяли под стражу

Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего начальника Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненного в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Схема со списанием военнообязанных

По данным следствия, правоохранители выявили масштабные нарушения во время мобилизации на Закарпатье. Фигурантов задержали в рамках специальной операции "Честный призыв".

"Чиновники могли организовать незаконное исключение военнообязанных из учета по состоянию здоровья", — сообщили в правоохранительных органах.

Следствие считает, что в 2022–2024 годах они вносили ложные данные в военные и медицинские документы. Также проверяется причастность отдельных членов военно-врачебной комиссии.

По оперативной информации, за такие действия брали от 8 до 20 тысяч долларов с человека. На основании поддельных документов мужчин признавали негодными к службе и снимали с учета.

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Последствия и ответственность

Следователи также проверяют факты уничтожения служебных документов. Речь идет о более чем 1,1 тысячи личных дел, которые должны были храниться в течение длительного времени.

Часть мужчин уже вернули на воинский учет. Их направили на повторные медицинские осмотры. Некоторых после этого мобилизовали.

Бывших чиновников подозревают в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

На днях мы сообщали, что двум руководителям территориальных центров комплектования на Волыни сообщили о подозрении в связи со схемой с фиктивной мобилизацией.

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