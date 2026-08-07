"Списание" более 1,5 тысячи военных: двух бывших должностных лиц Мукачевского ТЦК взяли под стражу
Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего начальника Мукачевского ТЦК и СП и его подчиненного в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Схема со списанием военнообязанных
По данным следствия, правоохранители выявили масштабные нарушения во время мобилизации на Закарпатье. Фигурантов задержали в рамках специальной операции "Честный призыв".
"Чиновники могли организовать незаконное исключение военнообязанных из учета по состоянию здоровья", — сообщили в правоохранительных органах.
Следствие считает, что в 2022–2024 годах они вносили ложные данные в военные и медицинские документы. Также проверяется причастность отдельных членов военно-врачебной комиссии.
По оперативной информации, за такие действия брали от 8 до 20 тысяч долларов с человека. На основании поддельных документов мужчин признавали негодными к службе и снимали с учета.
Последствия и ответственность
Следователи также проверяют факты уничтожения служебных документов. Речь идет о более чем 1,1 тысячи личных дел, которые должны были храниться в течение длительного времени.
Часть мужчин уже вернули на воинский учет. Их направили на повторные медицинские осмотры. Некоторых после этого мобилизовали.
Бывших чиновников подозревают в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.
- На днях мы сообщали, что двум руководителям территориальных центров комплектования на Волыни сообщили о подозрении в связи со схемой с фиктивной мобилизацией.
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