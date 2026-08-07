Внезапная остановка сердца: на территории ТЦК на Житомирщине умер мужчина, которого доставили для прохождения ВЛК

В Житомирской области на территории районного ТЦК и СП потерял сознание и скончался мужчина, которого доставили для прохождения военно-медицинской комиссии. Вероятной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о задержании

Так, 6 августа 2026 года в ходе проведения мероприятий по проверке военно-учетных документов совместной группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП и представителя Национальной полиции Украины были проверены военно-учетные документы гражданина 1980 года рождения.

В ходе проверки установлено, что гражданин является нарушителем правил воинского учета и подлежит призыву на военную службу во время мобилизации в качестве офицера запаса. В связи с этим его сопроводили в Коростенский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военно-врачебной комиссии.

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По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией гражданин был признан годным к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Внезапно потерял сознание

Сообщается, что в 14:38, находясь на территории Коростенского районного ТЦК и СП, гражданин внезапно потерял сознание. Дежурной сменой ТЦК и СП была немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В 14:46 бригада скорой медицинской помощи прибыла в Коростенский районный ТЦК и СП. Во время нахождения гражданина в автомобиле скорой медицинской помощи у него произошла остановка сердца. Медицинские работники незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий, однако спасти его жизнь не удалось.

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Впоследствии медицинскими работниками была констатирована смерть. По предварительной информации медиков, вероятной причиной смерти стала внезапная остановка сердца, признаков внешних телесных повреждений не выявлено.

Назначено служебное расследование

По факту происшествия назначено служебное расследование. Также сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых процессуальных действий, проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

"Руководство и личный состав Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают всю необходимую помощь правоохранительным органам и всесторонне содействуют проведению расследования. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - добавили в ТЦК.

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